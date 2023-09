Mesaj dur al unui fost acționar DDB după Oțelul – Dinamo 1-0. “Sunt niște păcălici”

. Astfel, formația din Ștefan cel Mare este pe penultimul loc, cu 8 puncte după 11 etape. Dan Capatos a dat un mesaj dur pe Instagram noii conduceri a lui Dinamo. Omul de televiziune susține că nu mai este acționar DDB din cauza acestora.

Mesaj dur al unui fost acționar DDB după Oțelul – Dinamo 1-0

Dan Capatos, fost acționar DDB, a dat un mesaj dur după Oțelul Galați – Dinamo, scor 1-0. Omul de televiziune, fan al “câinilor”, a scris un text pe pagina de Instagram. Mesajul a fost adresat către noua conducere din Ștefan cel Mare. În comentariul unei postări publicate de , dinamovistul s-a arătat nemulțumit de actualii acționari ai echipei și de modul în care aceștia fac lucrurile la formația din nou promovată.

“M-au înjurat mulți ‘câini’ de-ai mei în momentul în care am postat, în mod repetat ce-i drept, că noii acționari ai noștri sunt doar niște păcălici colantați în oameni potenți financiar. Am spus încă de atunci că, dacă îi iei la bani mărunți și îi scuturi puțin, fix asta le pică din buzunare: bani mărunți.

Am ieșit din proiectul DDB din motivele cunoscute, pentru că s-a făcut mare tam tam în presă atunci (și iar am fost înjurat), deși eram acționarul cu numărul 47 elite. Practic, am fost acolo din prima săptămână, am tras semnalul de alarmă și acum în privința păcălicilor.

Și iar am fost înjurat. Cu toate acestea, cred cu tărie în presiunea pe care fanii o pot pune la un moment dat pe echipa managerială și, mai ales în cazul nostru, cred că suporterii încă mai pot face minuni.

Ceva trebuie schimbat rapid, iar asta trebuie să implice un sacrificiu. Este doar o părere personală, în miez de noapte, a unui simplu ‘câine până la moarte'”, a scris Dan Capatos.

Acționarii lui Dinamo, decizie în privința lui Ovidiu Burcă

Dinamo a pierdut cu Oțelul Galați, scor 0-1 în etapa a 11-a din SuperLiga. “Câinii” au ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat, fără gol marcat. . Însă, Andrei Nicolescu a anunțat că o analiză strictă a situației sportive ar urma să aibă loc abia la finalul anului.

“Avem încredere 100% în Ovidiu. Dacă vom face o analiză foarte atentă, o vom face la sfârșitul acestui an. Și eu, și toată lumea, trebuie să lăsăm capul în pământ, să vorbim mai puțin și să facem mai mult”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Digi Sport.

Dinamo ocupă locul 15 în clasament, penultimul, cu doar 8 puncte în 11 meciuri. Mai mult decât atât, pentru Dinamo urmează două meciuri de foc. Unul cu CFR Cluj pe teren propriu și celălalt Hermannstadt în deplasare.

