Lux și opulență pentru Roxana Nemeș. Cum arată casa de un milion de euro în care locuiește

Roxana Nemeș trăiește în lux și opulență după ce ea și soțul ei au achiziționat o vilă de un milion de euro, pe care o reconstruiesc de mai bine de un an. Locuința este una spectaculoasă.

Lux și opulență pentru Roxana Nemeș, care s-a mutat într-o vilă de un milion de euro. Cum arată locuința vedetei

Acum ceva timp, Roxana Nemeș și-a cumpărat o vilă în Băneasa, iar acum le-a prezentat-o și urmăritorilor de pe rețelele de socializare. , au investit în această locuință un milion de euro.

Vila celor doi este foarte spațioasă și are două etaje. La parterul casei se află bucătăria, un living și o baie. De asemenea, mai există și un garaj și o terasă cu ieșire către piscină.

La etaj se află un birou cu baie și două dormitoare, iar ambele au baia proprie. Dormitorul celor doi soți este legat de dressingul lui Călin, iar apoi urmează baia.

Cei doi au avut grijă ca locuința lor să fie una smart, cu panouri solare și încălzire în pardoseală. Până acum, Roxana Nemeș și Călin Hagima au locuit într-un apartament din București.

“Faptul că am făcut-o verde și smart. Adică am pus panouri solare, puțuri, încălzire în pardoseală, pompe de căldură, iluminat led. În plus, toate device-urile din casă sunt pe telefon”, a explicat Roxana Nemeș, potrivit .

Vedeta are un dressing la demisol, acolo unde și-a așezat deja hainele, pantofii, gențile și bijuteriile. Cântăreața este foarte fericită că ea și soțul ei au reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect, la care au muncit de un an și jumătate.

“De când așteptam momentul să vă arăt, la ce am muncit de un an și jumătate. În ce am investit tot sufletul nostru. Mulțumesc, tuturor celor care s-au implicat în proiectul nostru”, a spus blondina pe , acolo unde a postat un clip video în care și-a prezentat locuința.

Roxana Nemeș și soțul ei s-au gândit și la copii când au cumpărat casa

De când au achiziționat locuința, Roxana Nemeș și Călin Hagima au muncit pentru a o face pe placul lor. la un moment dat, așa că au pregătit și o cameră pentru copil, pe care o vor decora atunci când vor ști sexul acestuia.

“Casa, atunci când am cumpărat-o, era foarte bine construită, spre surprinderea noastră. Doar că am vrut noi s-o facem mai spațioasă.

Am mai modificat-o, ne-am făcut un fel de living al dormitorului, care va fi camera de relaxare, cu jacuzzi, leagăn și alte piese de genul acesta.

Am gândit și camera copilului, că noi îl așteptăm și trebuie să pregătim totul. O facem pe alb și când vom afla dacă este băiat sau fată o s-o colorăm”, a spus Roxana Nemeș pentru .

Vedeta a mai spus că partenerul ei de viață s-a ocupat de tot ceea ce ține de parchet, gresie, faianță și ferestre. La rândul ei, Roxana Nemeș a ales mobila și decorațiunile.