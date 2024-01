”M-am mutat în Finlanda după ce am citit că este cel mai fericit loc de pe pământ”. Mărturiile unui tânăr venit din America de Sud

Îl cheamă Jorge Reyes, are 27 de ani, este din Bogota, Columbia, și spune că a decis să se stabilească în Finlanda după ce a citit că statul scandinav este ”cel mai fericit loc de pe pământ”.

Un tânăr din America de Sud s-a mutat în Finlanda definitiv fără să viziteze această țară. ”Am citit că este cel mai fericit loc de pe pământ”

Conform celui mai recent studiu , și în 2023 Finlanda s-a aflat în fruntea . Analiza ia în considerare parametri precum sprijinul social, venitul, sănătatea, libertatea, generozitatea și absența corupției.

ADVERTISEMENT

E important de subliniat că finlandezii sunt în fruntea clasamentului de șase ani la rând. Și podiumul este ”nordic”, deoarece urmează Danemarca și Islanda, apoi Israel, Olanda, Suedia, Norvegia, Elveția, Luxemburg și Noua Zeelandă.

Bazându-se total pe astfel de statistici, Jorge Reyes s-a mutat la Helsinki tocmai din Bogota. A venit în această zonă fără să fi fost niciodată în Finlanda înainte. Tânărul a rămas surprins de mai multe aspecte ale culturii finlandeze.

ADVERTISEMENT

”M-am mutat la Helsinki fără să vizitez vreodată Finlanda. Am făcut asta pentru că am citit că este cel mai fericit loc de pe pământ”, își începe Jorge povestea, într-un interviu pentru .

”Când m-am mutat în Finlanda din orașul meu natal, din Bogota, Columbia, am experimentat un stil de viață complet diferit de cel cu care eram obișnuit. Știam că vremea va reprezenta o schimbare uriașă, dar au mai fost și alte surprize interesante pe parcurs”, adaugă sud-americanul.

ADVERTISEMENT

Lucrurile care l-au impresionat pe tânărul columbian: ”Finlandezii nu poartă pantofi la birou și stau în pielea goală la saune”

Există mai multe caracteristici ale vieții nordicilor care l-au impresionat plăcut pe columbian. Printre ele: saunele în pielea goală, lipsa pantofilor la locul de muncă și modestia vieții de zi cu zi. care i-a atras atenția bărbatului.

”Când m-am mutat prima dată din Columbia, nu am adus șosete, deoarece veneam dintr-un climat mai cald. A trebuit să ies și să cumpăr șosete interesante, amuzante, cu țesături și stiluri diferite pentru locul de muncă. Am cumpărat niște șosete Pikachu și șosete cu logo-uri amuzante. Oamenii din întreaga lume își stilizează garderoba pentru locul de muncă, dar în Finlanda, noi stilizăm șosetele”, a afirmat Jorge Reyes.

ADVERTISEMENT

Columbianul a mai remarcat că în Finlanda sunt saune peste tot. Aici, oamenii au o saună în casă sau în clădirea rezidențială, dar și multe birouri au prevăzute astfel de dotări, spune tânărul.

”Este o normă culturală să intri în saună dezbrăcat. Oamenii discută în saună complet dezbrăcați. Este normal, deoarece corpul gol nu este considerat tabu aici”, se miră Jorge.

Carnea de urs și ren servită în piețele și restaurantele din Helsinki, aspect neîntâlnit în Columbia

Pe Jorge Reyes l-a frapat și alimentația din zonă. Dacă în America de Sud vita predomină, în Finlanda s-a lovit și de alte ”bunătăți”. ”În cea mai mare parte a lumii, mai ales de unde vin eu, oamenii nu au acces la carne de urs sau de ren. În Finlanda, aceste cărnuri sunt servite în piețe și restaurante.

Cârnații de ren sunt preparați sub formă de kebab. Carnea de ren a avut un gust bun pentru mine, foarte fragedă. Nu am încercat deocamdată carnea de urs, dar am auzit că are o textură asemănătoare cu cea de porc.

Am înțeles că este un fel de mâncare popular în Finlanda și este adesea servit în timpul sărbătorilor de iarnă. Văd carne de ren vândută mai ales în piețele locale din tot orașul”, spune tânărul.