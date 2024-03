Mădălin Ionescu, în lacrimi, la doar câteva zile după decesul socrului. Prin ce trece soțul Cristinei Șișcanu: “Este foarte bolnav”

Mădălin Ionescu a povestit, cu ochii în lacrimi, prin ce momente grele trece. Totul se întâmplă la puțin timp de când socrul său s-a stins din viață.

Mădălin Ionescu, în lacrimi. Momente grele pentru soțul Cristinei Șișcanu, la câteva zile de când socrul său a murit

Este o perioadă foarte grea pentru Mădălin Ionescu, care a explicat, pe rețelele sociale, prin ce trece în aceste momente. La doar câteva zile de la , prezentatorul a primit o altă lovitură.

Câinele realizatorului TV, Thor, are probleme grave de sănătate. Patrupedul a fost internat timp de câteva zile, iar Mădălin Ionescu îi administrează mai multe medicamente zilnic. Cu toate acestea, situația este tot mai grea pe zi ce trece.

Animalul de companie nu asimilează ceea ce mănâncă, are probleme cu inima, dar și artroză și carcinom tiroidian, iar prezentatorul nu mai știe ce să facă.

“Mă confrunt cu un nou moment greu… Vă rog să nu ignorați apelul meu… Din păcate, mă confrunt cu altă situație dificilă. Thor (n.r. câinele său) este foarte bolnav. Deși l-am internat mai multe zile și îi administrez peste 15 pastile pe zi, din păcate, îi este din ce în ce mai greu.

Și tahicardic, are probleme mari cu inima. Pe lângă artroza lui și acest carcinom tiroidian care i-a dat peste cap tot organismul, poate să mănânce și un vițel și nu asimilează nimic. Nu vă pot spune ce se întâmplă, nu vă pot da detalii”, a spus Mădălin Ionescu pe Facebook.

Deși prezentatorul face tot posibilul să-l salveze pe Thor, medicii nu-i dau nicio șansă animalului. Aceștia l-au îndemnat pe Mădălin Ionescu să recurgă la eutanasiere pentru a-l scăpa de acest chin, însă îi este foarte greu să ia o astfel de decizie.

În plus, după ce câinele său nu va mai fi, Mădălin Ionescu nu știe dacă va mai putea să-și ia altul vreodată. Problemele de sănătate ale lui Thor sunt tot mai grave.

“Stomacul este praf. Are o viață de chin în acest moment, sunt medici care m-au sfătuit sa îi administrez acea injecție și nu pot să fac asta. N-o să mai pot să-mi iau câini niciodată după el. Iertați-mă, probabil sunt sub influența unor emoții deosebite în această perioadă”, a mai spus el.

Ce sfat are prezentatorul pentru cei care îl urmăresc

Totodată, Mădălin Ionescu a avut un sfat pentru cei care îl urmăresc. Acesta i-a îndemnat pe oameni să-și ia câine numai dacă îi pot oferi cele mai bune condiții, având și disponibilitate financiară.

Prezentatorul a mai spus că este foarte greu pentru stăpân atunci când patrupedul ajunge la bătrânețe. Aceste animale sunt foarte loiale și iubitoare, așa că despărțirea va fi foarte grea.

Încă o dată, vă rog să vă gândiți bine când vă luați câine. Trebuie să aveți o disponibilitate sufletească enormă, pe lângă posibilități financiare.

Trebuie să-i oferiți spațiu, să-i oferiți toate condițiile, ca unui membru din familie, iar când vine clipa bătrâneții și a momentului final, este cumplit, pentru că aceste ființe nevinovate ne iubesc necondiționat. La oameni se întâmplă foarte rar lucrul acesta”, a mai spus .