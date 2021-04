Mădălin Voicu are o iubită mai tânără cu 22 de ani. Cine este Adriana, partenera politicianului

Mădălin Voicu a fost căsătorit de trei ori, iar acum iubește din nou. Politicianul are o parteneră de viață mai mică cu 22 de ani, vedeta mărturisind cum a ajuns să înceapă o frumoasă poveste de dragoste cu Adriana.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia care i-a furat inima după divorț este director de cabinet la Ministerul Culturii, acolo unde politicianul este secretar de stat. Cei doi se cunosc de peste 30 de ani și sunt împreună de mai bine de 2 ani, după ce vedeta a divorțat de Carmen Olteanu.

Muzicianul și actuala parteneră de viață s-au revăzut în februarie 2017, ajungând câteva luni mai târziu să formeze un cuplu. Mădălin Voicu și Adriana nu se feresc de ochii curioșilor și chiar au apărut împreună în spațiul public destul de recent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mădălin Voicu iubește o femeie mult mai tânără. Adriana e mai mică cu 22 de ani

Mădălin Voicu și iubita au participat la un eveniment cultural în primăvara lui 2019, la momentul respectiv deputatul mărturisind că între ei a fost dragoste la prima vedere. Totodată, dirijorul a mai spus că el a fost cel care a făcut primul pas.

„Am revăzut-o în februarie 2017, era o atracție nevorbită, dar simțită. Nu prea știu să fac curte, dar până la urmă am pupat-o. Nu a fost ceva pregătit, puteam să mă trezesc cu o geantă în cap.

ADVERTISEMENT

Trăim acum niște stări de parcă am fi împreună de 25 de ani. E destin! Am avut trei neveste, dar o relație atât de caldă nu am mai avut!

Îmi spune că mă iubește la 2 ani. Partea comică este că după ce i-am făcut reproșuri a început cu același 3 cuvinte care mă descriu”, a declarat politicianul, notează click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mădălin Voicu și actuala iubită locuiesc în casa părintească a politicianului, alături de mama vedetei, în vârstă de 89 de ani. Imobilul este un conac monument istoric, care a fost evaluat de specialiști la suma de peste 2 milioane de euro.

Vila este plină de tablouri scumpe și alte obiecte de preț care au aparținut familiei cunoscutului om politic. Casa a fost confiscată de comuniști, însă marele violonist Ion Voicu și soția sa, Maria Magdalena, părinții vedetei, au reușit să o recupereze după anul 1989.

ADVERTISEMENT