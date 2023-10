Magdalena, iubita lui Dinu Maxer, dezvăluiri nebănuite: ”Ne șochează pe amândoi”

Magdalena Chihaia, iubita lui Dinu Maxer, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația cu artistul. Mai mult decât atât, recunoaște ea, visa la momentul în care să îi fie parteneră de viață. Totuși, explică ea, luc rurile nu au fost atât de simp,e pe cât par, iar ”la pachet” cu Dinu au venit și copiii acestuia. Lucru care, culmea, o face și mai fericită.

Magdalena, iubita lui Dinu Maxer, a pus o singură condiție în relație: artistul să nu calce strâmb. ”Există un lucru pe care nu aș putea să-l iert persoanei de lângă mine: infidelitatea. Consider că atunci când iubești, nu mai ai ochi pentru nimeni altcineva”, spune femeia.

Dar, ne mai spune ea, faptul că a ajuns în brațele lui Dinu este un vis împlinit pentru ea. Nu de altceva, dar încă din adolescență îl adora. ”Nu m-am gândit că voi fi cu Dinu. Îmi plăcea de el în adolescență și chiar am fugit dintr-o stațiune în alta ca să văd un concert al trupei Axxa. Eu știam că trupa Axxa este formată din Dinu Maxer și încă trei băieți.

Deși întâmplarea a făcut ca unul dintre membrii trupei să fie fostul meu naș de cununie (am fost și eu măritată cândva), nu l-am cunoscut pe Dinu în acea perioadă. Iar când ne-am cunoscut, acum câteva luni, prin intermediul prietenului nostru comun, Florin Burescu, nu pot să spun că nu m-am gândit la o relație cu el, mai ales când am aflat că divorțează.

Dar am știut că nu este momentul potrivit și am preferat să-i fiu prietenă. De asta avea nevoie atunci. Dar da, destinul ne-a adus împreună la momentul potrivit. Au fost atât de multe momente când puteam să ne intersectăm și totuși nu s-a întâmplat”, ne-a mai spus Magdalena Chihaia.

Magdalena, dezvăluiri din intimitatea cu Dinu Maxer: ”Ne alintam într-un mod aparte”

Când vine vorba de relația pe care o are cu Dinu Maxer, Magdalena recunoaște că deja între ei se vorbește de dragoste. De iubire adevărată, profundă și matură. Iar fericirea lor vine, explică ea pentru FANATIK, din lucrurile de zi cu zi, din ”mărunțișuri”.

”Ne alintam într-un mod aparte, însă aș preferă că acest lucru să rămână între noi. Nu cred că este nevoie de cuvinte că să ne demonstrăm iubirea. Iubirea este un sentiment mult prea profund că să-l poți exprimă în cuvinte, iar noi ne arătăm acest lucru cu fiecare gest, fiecare intenție și fiecare lucru mărunt realizat în fiecare zi”, spune Magdalena.

În altă ordine de idei, ne-a mai spus ea, a fost cucerită de Dinu Maxer cu câteva lucruri care par simple. ”Dinu m-a cucerit prin felul lui de a fi, prin frumusețe, elegantă, rafinament și prin devotamentul și iubirea pentru artă, pentru muzică.

Este un bărbat care știe ce vrea de la viață, un bărbat sincer care știe să-și exprime sentimentele prin tot ceea ce face și care de fiecare dată mă surprinde plăcut. Ceea ce ne șochează pe amândoi este asemănarea dintre noi doi și dorințele comune pe care le avem. Pot spune că da, Dinu este bărbatul visurilor mele”, mai spune ea.

”Știu ce înseamnă un divorț”

Magdalena ne-a mai dezvăluit că divorțul lui Dinu Maxer nu a speriat-o. Dimpotrivă, având și ea experiența unei relații eșuate, știa ce are de făcut. Și așa a descoperit că au o pasiune comună. Culmea, încercând să îl ”trateze” de depresia inerentă divorțului.

”Nu mi-a fost teamă să intru într-o relație cu Dinu, chiar dacă știam că este divorțat. Pot spune că știu ce înseamnă un divorț și am conștientizat prin ce a trecut mai ales că are și doi copii.

Eu am încercat să-i fiu aproape și să-l ajut să treacă peste acea perioadă grea, ca prietenă și să-i arăt și altă latura a vieții pe care nu o cunoscuse încă, și anume să-i fac cunoștință cu lumea mea, lumea dansului latino. Mare mi-a fost mirarea când am aflat că îi place același stil de dans că mine: bachata”, a mai spus Magdalena, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iubita lui Dinu Maxer, prietenă cu micuții artistului

Magdalena Chihaia a dezvăluit că, deja, are o relație cât se poate de bună cu cei doi . Și că, ceea ce își dorește ea este să devină cei mai buni prieteni. E adevărat, explică ea pentru FANATIK, o ajută și experiența pe care o are din trecut în ceea ce privește lucrul cu micuții.

”Eu iubesc copiii. Am o experiență de peste 12 ani în lucrul cu copiii. Am făcut numeroase evenimente pentru copii, am predat teatru, dans, am realizat emisiuni pentru copii la Eurokid Tv și multe spectacole. Dinu are doi copii adorabili, cu care eu mă înțeleg foarte bine. Cu Maysa mă joc de fiecare dată când ne vedem, iar cu Andreas am stat 2 luni și ceva împreună la mare. Am avut tot timpul să ne cunoaștem și să devenim cei mai buni prieteni. Îmi place bucuria lui atunci când este pe scenă, îl moștenește pe Dinu și abia aștept să-i împărtășesc tot ceea ce știu eu pe parte artistică”, ne-a mai spus ea.

De asemenea, ne-a mai dezvăluit Magdalena, nu i-a fost dificil să se cunoască mai bine și cu Dinu și cu fiul acestuia, Andreas, cel pe care îl are el în ”custodie”. Mai ales că, de ceva vreme, locuiesc împreună, iar toată vara aproape au fost de nedespărțit.

”Nu ne este greu să locuim împreună”

”Nu ne este greu să locuim împreună. Pot spune că și aici totul a venit de la sine. Dinu a lucrat toată vara la Mamaia. Eu am avut evenimente în București, am fost o dată în vizită câteva zile și apoi după ce mi-am realizat și ultimele evenimente planificate în București și m-am dus și a două oară în vizită, n-am mai plecat. Chiar în ziua în care am ajuns s-a legat un contract în care am fost și eu implicată alături de Dinu și Andreas, așa că am rămas cu ei la mare toată perioada.

Când ne-am întors am stat și la mine și la el, dar mai mult la el. Dinu locuiește cu Andreas și este mult mai bine pentru băiat. Nu ne-am gândit că o să stăm împreună, nu am planificat nimic, totul a decurs natural. De fapt toată relația noastră a decurs natural: de la prietenie la iubire”, mai spune ea.

Iubita lui Dinu Maxer și-ar dori copii cu artistul

Magdalena Chihaia recunoaște că, încă, este prea devreme să discute despre un copil – sau mai mulți cu artistul. Dar nu exclude ideea și, precizează ea, are tot timpul din lume. Vrea să devină mamă pe la 40 de ani, așa că mai are timp să ”copilărească” și ea.

”Pot spune că toate prietenele mele îmi zic că aș fi o mama cool, energică și că ar fi foarte norocoși copiii mei că să mă aibă ca mamă. Eu, urmând exemplul mamei mele cred că aș fi în primul rând cea mai bună prietenă și apoi mamă. Dar știu că aș lua copilul cu mine peste tot. Chiar îmi imaginăm acum câțiva ani cum l-aș lua la teatru, la dans sau oriunde. Pentru copiii lui Dinu vreau să fiu cea mai bună prietenă, cu care să poată să vorbească orice, cu care să se sfătuiască, să se joace… Ei au o mama și un tată și așa va rămâne toată viață.

Nu am avut timp să mă gândesc la acest lucru. Mai ales că pentru mine toată viață s-a schimbat la 180 %. Eu, neavând copii, în viața mea au apărut trei persoane, nu una: Dinu și cei doi copii ai lui. A durat puțin să mă obișnuiesc, dar totul a venit de la sine în relația noastră. Așa s-a întâmplat și cu copiii.

Până la 40 de ani mai am timp să mă gândesc dacă vreau să fac un copil. Pe mine mama la acea vârstă m-a născut. Momentan sunt fericită așa cum suntem acum și nu îmi mai doresc altceva”, a mai spus pentru FANATIK.