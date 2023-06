Mai multe sate și orașe din regiunea Herson vor avea soarta Atlantidei. Mărturiile ucrainenilor din epicentrul dezastrului

Barajul hidrocentralei Kahovskaia (regiunea Herson) a fost distrus, marți, 6 iunie. Autoritățile ucrainene susțin că armata rusă a aruncat în aer barajul. Kremlinul face aluzii la „sabotajul deliberat al Kievului”. Între timp, nivelul apei în Nipru este în creștere, mai multe localități sunt deja complet inundate. Jurnaliștii de la au discutat cu localnicii din orașele și satele situate în apropierea hidrocentralei și au aflat ce se întâmplă în epicentrul dezastrului.

Localnicii au aflat despre distrugerea barajului din știri

Evghenii locuiește la 90 de kilometri de baraj: “Nu am auzit nicio explozie, doar am văzut prăbușirea barajului la știri. Am mers să văd ce se întâmplă pe malurile Niprului. Când am ajuns acolo, era deja plus un metru de apă (n.r. în râu).

Suntem vreo o sută de persoane, stăm și ne uităm la gunoiul care plutește de-a lungul râului. Acum râul miroase puternic a benzină. Întotdeauna am avut un râu curat. Wow, cutia militară plutește! Muniție sau nu, nu știu ce e. E mult gunoi, un curent foarte puternic – de trei ori mai puternic decât de obicei.

Curentul ajunge doar la Herson. Vine spre noi acum. În orașul Ostrov (n.r. regiunea Herson), inundațiile sunt pe una sau două străzi, sunt în mare parte case private. Acum toți sunt evacuați de acolo, toate serviciile funcționează. Un tren de evacuare este programat pentru prânz.

Pe lângă Ostrov, au mai fost inundate câteva străzi. Noi (n.r. alături de alți localnici din Herson) am mers pe una dintre aceste străzi – și acolo, desigur, deja curge apa. Am parcat – și după 20 de minute totul în jurul mașinii noastre era deja în apă. Am ajutat la evacuarea oamenilor.

Toți (n.r din Herson) nu vor fi scoși – nu va fi nevoie. Am studiat de mult această problemă (n.r. despre consecințele probabile ale distrugerii barajului), așa că știm că în Herson doar unele străzi vor fi inundate. Dar cealaltă coastă, care este controlată de Federația Rusă, va fi inundată mult mai mult acolo. Mai multe localități vor fi complet inundate. În Nova Kahovka, apa a ajuns în centru, iar

Nu există încă lipsă de apă de consum. Dar avem o stație de pompare chiar lângă râu, iar dacă apa urcă încă trei-patru metri, va fi o problemă, oprim apa. Acum văd fum de cealaltă parte a Niprului: echipament rusesc este în flăcări, două incendii. Acest lucru nu este de la inundație, ci de la bombardare – ceva arde constant acolo. Nimic neobișnuit”.

Oamenii au pierdut conexiunea cu rude și nu pot să afle nimic despre starea lor

Vitalii locuiește în Aleșki, un oraș aflat la 70 de kilometri de Nova Kahovka. Regiunea Aleshkinski a fost ocupată de forțele ruse de la mijlocul lui aprilie 2022: “În această dimineață, băieții m-au trezit la patru dimineața. De atunci încerc să monitorizez rețelele sociale, să transmit oamenilor ce, unde și cum se întâmplă în acest moment. Eu sunt din acest oraș, am patru nepoți mici, un văr cu soția lui și o bunica. Nu pot contacta pe nimeni.

Fratele care locuiește în Aleșki nici măcar nu știa că barajul a fost distrus. Eu l-am trezit. I-am explicat situația, i-am trimis videoclipul, s-a asigurat că totul este adevărat și abia atunci a început să ia niște măsuri. Dimineața, pe la ora opt, fratele meu era online. În acel moment, planificau să meargă la Kostogrizovo (în direcția Crimeei). Au vrut să ducă copiii acolo, dar până acum nu am primit informații de la ei.

Populația civilă, desigur, nu știa că va avea loc un atac asupra hidrocentralei. Armata rusă știa sută la sută. Acum câteva luni, au început să meargă din casă în casă. Bunica mea a primit pensia rusească, dar nu a vrut să-și schimbe pașaportul. Militarii au venit la ea și i-au spus: ‘Dacă vrei să primești niște bani, ia cetățenia rusă’. Bunica, desigur, a refuzat. Și nu a existat nicio urmărire după aceea”.

Rușii țin totul în secret

Marina a locuit în satul Krinki, regiunea Herson, la 24 de kilometri de Nova Kahovka. Satul aparține districtului Aleshkovski. Acum Marina s-a mutat în Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk.

“Casa noastră e situată în Krinki și acum e sub apă. Pe la cinci dimineața soțul a sunat și a spus că apa era până la talie. După nouă dimineața a spus că apa era la nivelul ferestrelor , casa este înaltă, ferestrele sunt la câțiva metri de pământ. În acel moment el stătea într-o barcă cu un vecin.

Habar n-are cum să iasă. Nu știu unde sa apelez pentru ajutor, pentru ca . Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Nu cred că cineva a fost pregătit pentru asta.

Era un singur magazin de unde puteai să faci provizii de alimente, nu știu dacă mai funcționează. Sătenii au păstrat o sursă de apă, dar nu există curent electric, apa vine dintr-o fântână. Cei care aveau generator și combustibil au făcut provizii.

Nu știu câți oameni au mai rămas acolo, dar știu că armata rusă a luat bărci de la oameni. Oamenii spun că rușii (n.r. în timpul ocupației, înainte de inundație) au alungat oamenii din casele lor și s-au mutat în locul lor acolo.

Nu prea comunic cu soțul meu, conexiunea e slabă și nu se aude nimic. Se întâmplă foarte rău. Cunoscuții mei au încercat să intre cu mașina în sat, dar nu li sa permis să intre în Nova Kahovka”, povestește Marina.

Animalele nu pot fi evacuate și rămân sub ape

Anastasia este din orașul Golaia Pristani, care se află la aproximativ 90 de kilometri de Nova Kahovka. Localitatea este sub ocupație din martie 2022: “M-am trezit dimineața de la apelurile de la sora mea din Polonia. Ea m-a sunat și mi-a povestit totul, iar apoi cu ajutorul internetului am aflat și eu despre ceea ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor intră în panică și nu pot să afle nimic despre rudele lor. Mulți oameni vor fi evacuați. Localnicii sunt nevoiți să-și mute toate produsele și electrocasnicele pe acoperiș – sau undeva mai sus. Ne-am făcut bagajele în caz de urgență.

Se fac evacuări, lucrează băieții de la Ministerul Situațiilor de Urgență al Federației Ruse. Locuim la capătul orașului și nu vom pleca. Dacă ceva, vom merge la rude care locuiesc mai departe de inundații. La noi încă e ok, mai avem cam o oră și jumătate până la momentul în care apa o să ajungă și la noi. Avem cinci câini, iar dacă plecăm, vom fi toată familia într-o singură mașină. Nu vom putea să luăm toți câinii. E păcat”.