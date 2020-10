Maia Morgenstern, mesaj la 40 de ani de activitate: ”Aștept pensia. E vremea. Merit”

Maia Morgernstern a făcut un anunț neașteptat, după 40 de ani de activitate pe scena teatrului românesc. Mesajul neașteptat a fost postat în această marți chiar de către marea actriță.

A fost vorba despre câteva rânduri foarte cuprinzătoare, publicate de către Maia Morgenstern pe Facebook, spre marea surpriză a celor care o îndrăgesc și care au crezut inițial că este vorba despre o retragere.

În vârstă de 58 de ani, aceasta și-a pus amprenta asupra a multe roluri memorabile, inclusiv cel al Fecioarei Maria, din “Patimile lui Hristos”, în filmul regizat de Mel Gibson. De asemenea, o perioadă a putut fi urmărită de către public în serialul Sacrificiul, de pe Antena 1, împreună cu Oana Zăvoranu și Dorian Popa.

Maia Morgenstern, anunț uluitor la 40 de ani de activitate pe scena românească

Maia Morgenstern a anunțat că își așteaptă pensia, printr-un mesaj uluitor pe care l-a publicat în mediul online. Aceasta le-a atras atenția tuturor că merită această remunerație oferită de stat, fiind cunoscut că foarte mulți actori au rămas fără un loc de muncă pe perioada de pandemie.

Actrița a vorbit deschis și despre parcursul ei în meseria care i-a adus un mare renume, pe care l-a rememorat pas cu pas, și a făcut cunoscute și mai multe decepții pe care le-a suferit în lumea artistică.

“Aștept pensia. E vremea. Muncesc de peste patruzeci de ani. Amurgul e violet. Aștept pensia. Merit. Acum patruzeci de ani și ceva, puțin ceva, am căzut la examenul de la facultate. Facultatea de teatru: IATC. Eram 500 de fete pe 4 locuri.

N-am intrat. Meritam. Să nu intru: o nepotrivire. Monolog aiurea și poeziile. De forță, de dragoste, populară, fabulă sau de comedie. Și filosofică. Aveam 18 ani. Am intrat la «muncă» la Teatrul Evreiesc de Stat. Figurantă corp ansamblu – că n-aveam studii. Aveam 18 ani. Am dansat si-am cântat, și-am învățat din mers. Și-am plâns un pic.(…)”, și-a început Maia Morgenstern discursul de pe Facebook.

“Am făcut stagiul în provincie. Așa era legea. Nu mi-a fost ușor. Nu pot zice că mi-a plăcut. Câte trei săptămâni de „turnee” și deplasări prin toate satele și catunele din țară, la țară. Sau împrejurimi. Case de cultură sătești. Sau grajduri. Era frig și zloată și noroi și apa prindea pojghiță de gheață în pahar. Dar oamenii ne iubeau, cred. Copiii mai ales: gălăgioși și curajoși, ne luau în stăpânire fără complexe sau preliminarii: eram ai lor, le aparțineam, eram proprietatea lor. Își însușeau poveștile, costumele, măștile noastre, fără multe mofturi.

Mulți ani, ani mulți… Acum aștept pensia. Merit. Apoi la Teatrul Evreiesc de Stat, iar. Sau la Teatrul Național, sau… în deplasări cu Dacia, până la Baia Mare. Și înapoi. Si mâine la Suceava, după aia la Tulcea. Și Târgu Jiu, da, să-l leg cu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. După aia pot să dorm până târziu, că plecăm la Constanța, tooocmai la trei. Acum aștept pensia. Merit. Și la filmare am fost, că am așteptat. Ce-am mai așteptat. Am fost la probe, am fost la multe probe. Și am luat.

Dar mi-au zis să-mi schimb numele. Numele de familie, că-i greu de scris și pronunțat. Da, bine. Ce mult vreau să fac film.

Nu. Nu. Și NU. Și bucatele, mâncarea, le dădeau cu gaz sau cu benzină. Să nu le mâncăm la repetiții. Motor. Dacă nu te alegeam eu, nu făceai tu film niciodată cu strungăreața aia. Hai, nu mai tremura. Uite, dragă, s-a învinețit de frig! E ceva! Numai fițe! Altele ar face orice pentru un rol… Acțiune! Acum aștept pensia. Pensia vine pe numele meu adevărat. Merit”, a susținut Maia Morgenstern, pe Facebook.