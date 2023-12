Măldărășanu, avertisment după FCSB – Hermannstadt 3-0: ”Playoff? Poate locurile de baraj!”

Primul care a vorbit despre acest eșec de uitat a fost fotbalistul, care nu înțelege de ce o formație care trage la playoff precum Hermannstadt s-a făcut de râs lamentabil în meciul contra celor de la FCSB.

FC Hermannstadt a pierdut fără drept de apel contra celor de la FCSB

”Sper să fie singura seară din sezonul acesta de uitat, nu ne-a ieșit mai nimic, nu am jucat cum am vorbit. Au venit peste noi, n-am ce să comentez foarte mult, mă uit pe tabelă și n-am ce să spun.

Cred că se schimba cursul jocului dacă marcam la început, mie din teren mi s-a părut că a fost o ocazie mare, apoi am pierdut mingea în jumătatea proprie și ne-au taxat. Am petrecut aici trei ani, pe vremea când se câștigau campionatele foarte ușor, mi-a plăcut, îmi place, dar cam atât.

Meciul următor trebuie să plecăm în vacanță cu trei puncte. Trebuie să ținem acolo sus de locurile 5-6, trebuie să câștigăm orice ar fi”, a transmis Gabi Iancu. Între timp, antrenorul Marius Măldărășanu a făcut o analiză dură și a transmis că ca o echipă care se bate pentru evitarea retrogradării.

”Cel mai slab meci al nostru de după promovare, nu mi-l explic, temători. A apărut greșeala, prima repriză a fost execrabilă. A doua repriză se vedea că nu putem, au fost peste noi la toate capitolele. Primii la minge, agresivitate.

Am arătat ca o echipă mică, care se bate la locurile de baraj, nicidecum la playoff. Asta e o realitate, nu vreau să dau cu piciorul la toată munca de am făcut-o un an jumate, dar astăzi chiar nu am arătat bine. Trebuie să spălăm rușinea în prima etapă.

Cu siguranță ar fi schimbat cursul jocului dacă marcam primii, primeam încredere. La fel, un meci slab, pierdut. Am avut așa niște momente când am încercat să fim noi, au fost peste noi la toate capitolele. Sigur se vor bate la titlu, locul nostru probabil ăsta este, nu e loc de playoff.

Nu aveam cum să-l bag (n.r. pe Alhassan), e cumva normal, a avut o cădere, nu mai contează. Pe Para sper să-l recuperăm, a fost la tratament în Serbia, restul băieților trebuie să se recupereze. Am dat declarații să liniștesc vestiarul, nu era nimic real că aș fi pe lista Rapidului.

Acum ceva vreme a fost o discuție, am spus că nu sunt pregătit mental de a ajunge la o echipă care se bate la campionat. Nu profesional, ci mental. Orice echipă care câștigă două meciuri urcă sus, care pierd două meciuri ajung la retrogradare. Nu trebuie să ne doboare o înfrângere, am arătat rău”, a explicat Marius Măldărășanu.