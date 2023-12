FCSB a câștigat fără emoții partida de pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 3-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. Formația finanțată de Gigi Becali a luat avans în fruntea clasamentului, distanțându-se la 8 puncte în fața celor de la CFR Cluj, locul 2. ai „roș-albaștrilor”.

Darius Olaru, concluzii după FCSB – Hermannstadt 3-0: „Am intrat foarte montați”

FCSB a dominat partida de la un capăt la altul. Darius Olaru a marcat o „dublă” în poarta lui Căbuz și . De cealaltă parte, cu golul din meciul cu Hermannstadt, Florinel Coman a ajuns la 7 reușite în campionat în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Am făcut cu toții, ca echipă, un joc foarte bun. Am intrat foarte montați, trebuia să obținem cele 3 puncte și mă bucur că le-am obținut. Dacă erau alții în locul meu le-ar fi marcat (n.r. golurile).

Mă bucur că mi-a intrat și sper să continui la fel. Așa au fost fazele, m-au găsit acolo. Mă bucur că am reușit să le tratez bine și să le marchez. La Mediaș eram o echipă mai mică, nu marcam atât de multe goluri.

ADVERTISEMENT

Aici am mult mai multe situații și mă bucur că pot să le fructific”, a declarat Darius Olaru. După golurile marcate cu Hermannstadt, Darius Olaru a ajuns la cota 10 în SuperLiga și l-a depășit pe Dan Nistor, de la U Cluj.

Darius Olaru, săgeți după FCSB – Hermannstadt 3-0: „Trebuia să fim la 8 puncte de etapa trecută”

Darius Olaru nu a uitat de faza controversată petrecută în etapa precedentă în CFR Cluj – FCSB, scor 1-1. Florinel Coman a marcat pentru 2-1 în startul reprizei secunde, însă golul „șeptarului” de la FCSB a fost anulat de VAR pentru un presupus fault al lui Valentin Crețu asupra lui Otele.

ADVERTISEMENT

Totodată, mijlocașul celor de la FCSB nu se gândește la un posibil transfer. Principalul obiectiv îl reprezintă victoria în ultima etapă din acest an. Liderul merge în Copou pentru duelul cu Poli Iași, marți, 19 decembrie, ora 20:30.

„Am multe ocazii, sunt mai periculos și trebuie să continui la fel. Nu mă gândesc la asta (n.r. transfer). Avem meci în 2-3 zile și trebuie să obținem 3 puncte și după mă gândesc.

ADVERTISEMENT

Trebuia să fim la opt puncte de etapa trecută. Asta a fost să fie. Ne bucurăm că am câștigat acest meci și ne-am asigurat locul 1 în vacanța de iarnă”, a mai spus Darius Olaru.

Alexandru Băluță, după FCSB – Hermannstadt 3-0: „Mă bucur că reușesc să aduc un plus echipei”

Alexandru Băluță a fost extrem de activ în partida cu Hermannstadt, însă fostul jucător al Universității Craiova nu s-a lipit de gol. Fotbalistul este convins că la un moment dat va reuși să marcheze mai mult la FCSB.

„E o gură mare de aer pentru noi, sunt 3 puncte foarte importante. Am fost uniți, compacți și disciplinați tactic. Asta a făcut diferență. Nu le-am dat spații, am făcut presiune pentru că Hermannstadt e o echipă care joacă fotbal, care pasează. Mă bucur că am reușit să câștigăm.

Sunt dezamăgit că nu marchez mai mult. Toate la timpul lor. Mă bucur că reușesc să aduc un plus echipei. E mai importantă victoria decât un gol înscris de mine. O să mă antrenez mai mult, mai bine, o să exersez mai mult și în fața porții.

Uneori e vorba de concentrare. O să încerc să fiu mai concentrat pe viitor. Atunci când jucăm ca o echipă reușim să câștigăm, reușim să facem jocuri bune și asta se vede.

Mă bucur pentru Olaru, pentru Coman, pentru toată lumea care este alături de noi. Le mulțumesc suporterilor care au fost alături de noi în seara asta”, au fost cuvintele lui Alexandru Băluță.

Alex Băluță, despre o convocare la naționala României: „Mă gândesc la asta”

Cu siguranță mă gândesc la asta. Ăsta e cel mai mare vis al meu și cred că al oricărui fotbalist. Mă gândesc tot timpul, dar este un drum lung până acolo. E important să am continuitate, să muncesc, să dau un randament bun la echipă.

Nu mă preocupă (n.r. Sepsi – CFR Cluj). Noi suntem la mâna noastră, trebuie să ne îmbunătățim pentru că mai avem multe lucruri de pus la punct. Trebuie să rămânem modești și să rămânem încrezători pentru că mai sunt multe meciuri până la final”, au fost cuvintele lui Băluță.