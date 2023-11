Măldărășanu, detalii despre discuția cu Hagi după Farul – Hermannstadt 1-1: “Era foarte nervos”

. În minutul 90+1, Alhassan a egalat printr-o super execuție și a adus un punct important formației antrenate de Marius Măldărășanu. Tehnicianul sibienilor susține că elevii săi au obținut un rezultat pozitiv în duelul etapei 16 din SuperLiga.

Marius Măldărușanu: “Așa îmi doresc să jucăm”

Marius Măldărășanu este mulțumit cu egalul făcut la Constanța. din repriza secundă și susține că așa ar fi trebuit să joace echipa întreg meciul. Antrenorul sibienilor a discutat și despre lucrurile mai puțin pozitive din prima repriză, dar este bucuros că echipa se află pe locul 4, poziție de play-off.

“Au fost două reprize total diferite. Din păcate în prima repriză am jucat rău. Teama a fost cuvântul de ordine. Ne aşteptam ca ei să înceapă bine pentru că jucau acasă, dar şi noi trebuia să echilibrăm balanţa. Din păcate, în prima repriză am jucat cu teamă. Ei au avut ocazii şi au dat gol.

Repriza a doua a fost bună, am fost curajoşi. Ăsta e jocul pe care ni-l dorim cu toţii. Chiar şi în prima repriză am avut o ocazie singuri cu portarul. Mă bucur că a marcat Baba (n.r. Alhassan), e bine că nu l-am scos de pe teren. E un punct, e bine pentru clasament, suntem pe loc de play-off în clasament.

Suntem o echipă bine pregătită. Avem un staff care îşi face treaba. E important să gestionăm foarte bine accidentările. Asta e concluzia. Suntem bine pregătiţi, dăm totul. Prima repriză a fost slabă, dar în a doua repriză chiar şi-au dorit să joace fotbal. Hagi era foarte nervos, m-am dus să-i urez baftă în continuare. Chiar dacă era supărat, m-a salutat”, a declarat Marius Măldărăşanu.

Hermannstadt, încă un rezultat pozitiv în SuperLiga

Hermannstadt a obținut încă un rezultat pozitiv în SuperLiga, așa cum susține tehnicianul sibienilor. După egalul cu Farul, scor 1-1, marcatorul golului egalizator, Alhassan, a discutat despre meciul de la Ovidiu. Mijlocașul susține că play-off-ul rămâne obiectivul principal al echipei.

“În prima repriză noi nu am jucat foarte bine. La pauză, în vestiar, am stat împreună și am discutat despre ce trebuie să facem în a doua repriză. Ne-am concentrat și am jucat foarte bine, e normal pentru noi. Avem multe de făcut. Ne concentrăm pe play-off, acesta e obiectivul nostru”, a spus marcatorul celor de la Hermannstadt.

Mihai Burtean: “Ne-a lipsit curajul”

Mihai Burtean susține că echipa din Sibiu nu a avut suficient curaj în prima repriză. Fundașul stânga de la Hermannstadt este de părere că echipa putea să ia cele trei puncte dacă ar fi jucat întreg meciul la fel ca în repriza secundă: “În a două repriză am jucat ce ar fi trebuit să jucăm încă din prima repriză. Ne-a lipsit curajul în prima repriză, i-am privit cu prea mult respect și ar fi trebuit să jucăm ceea ce am antrenat, ceea ce știm.

Nu degeaba suntem pe locul pe care suntem. Am demonstrat că putem să scoatem rezultate bune. Credem până la final în potențialul nostru. Suntem un grup unit și se vede când alergăm unul pentru altul până la epuizare.

Cred că altul era rezultatul dacă am fi înscris noi primii, la faza lui Neguț, când s-a aflat în poziție de unu-la-unu cu portarul. Din păcate, am luat gol în urma unei faze fixe.

Dacă închideam ochii, știam că acolo o să bată și acolo o să ajungă și Artean. Ne-au făcut un blocaj, l-am pierdut din marcaj (n.r. pe Artean) și mingea a ajuns în poartă.”