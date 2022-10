Mama a doi copii, Tily Niculae s-a apucat de facultate la 36 de ani: „Când doarme Radu, mă ocup de teme”

Tily Niculae a spus ce a determinat-o să se întoarcă la școală, deși are 36 de ani și doi copii. Actrița vrea să aibă un plan de rezervă pentru viitor și se mai și distrează de minune cu colegele de facultate. Cum a reacționat soțul său atunci când i-a auzit decizia.

Tily Niculae, dezvăluiri despre viața de studentă la 36 de ani. Cum a reacționat soțul său când i-a spus că se întoarce la școală

În vârstă de 36 ani, actrița a fost marcată de situația refugiaților din Ucraina. Atunci când a mers în vamă pentru a le oferi ajutor, în mintea ei s-a produs schimbarea.

Actrița și-a dat seama că viața este imprevizibilă și că oricând ar putea fi nevoită să o ia de la capăt departe de casă. Astfel, după 11 ani în care și-a dedicat timpul creșterii copiilor, a hotărât să se pregătească pentru o nouă meserie.

Ceea ce a determinat-o să facă pasul a fost momentul în care se pregătea pentru un spectacol și a conștientizat că nu mai reține textul cu la fel de multă ușurință.

Pentru că la București se terminaseră deja înscrierile la facultăți, a optat pentru Pitești, acolo unde locuiește familia soțului său. Tily Niculae își dorește să se facă profesoară de engleză și, pe viitor, chiar să-și deschidă propria școală privată.

„Eu timp de 11 ani m-am ocupat exclusiv de copii. Cred că m-aș vedea undeva la 40 de ani să fiu profesoară de engleză. Poți să te duci și în privat, fără să faci studii, dar eu nu vreau să mă prezint așa în fața părinților.

O să-mi fac și centrul meu privat, o să fiu și antreprenor. Sunt atât de entuziasmată, pe vremea mea nu era așa. Am niște profesori extrem de solari”, a povestit Tily Niculae în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce fel de studentă este Tily Niculae. Actrița merge la cursuri și, în pauză, mănâncă alături de colegele sale la cantina facultății

Când vine vorba de acesta nu a înțeles din prima decizia lui Tily Nicuale, dar, ulterior, actrița din La Bloc i-a explicat care sunt motivele pentru care vrea și o altă meserie față de cea care a consacrat-o.

„În primă fază a zis: ‘Femeie, ai înnebunit’”, a mărturisit Tily Niculae.

Cât despre rolul de studentă, Tily Niculae spune că i se potrivește de minune. E activă la cursuri, merge la cantină cu colegele și își face temele pentru acasă.

„Învăț lucrurile complet diferite de ceea ce am învățat eu. M-am dus cu zero așteptări. În momentul în care am ajuns la Pitești, mi-am dat seama că decizia asta are un sens. Am teme de făcut acasă, când doarme Radu, mă ocup de teme. Până vine Sofia, atunci o ajut pe ea”, a explicat Tily Niculae.

Ce legătură există între Tily Niculae și Puya: „Și-a lăsat amprenta asupra mea”

Tily Niculae a dezvăluit că cea căreia i-a cerut sfatul înainte să se înscrie la facultate a fost diriginta sa din școala generală. Întâmplător, aceasta este chiar mama lui Puya.

„Mama lui Puya a fost diriga mea, a fost una dintre mentorii mei. Este foarte tare și este un profesionist. Îți dai seama ce amprentă și-a lăsat asupra mea”, a afirmat actrița.