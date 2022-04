Sărbătoare în familia lui Tily Niculae. 12 ani de la nunta cu soțul ei, Dragoș Popescu!

Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Petrescu au împlinit un număr frumoși de ani de la nunta lor. Cu această ocazie, vedeta a postat mai multe imagini de la cel mai frumos eveniment din viața lor, însoțit de un mesaj emoționant.

Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Petrescu-12 ani de mariaj

Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Petrescu, au împlinit 12 ani de căsătorie. Vedeta a ținut să împărtășească bucuria împreună cu prietenii ei virtuali.

„În urmă cu 12 ani trăiam una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Nu știu cum, de ce, dar mereu mi-am dorit să mă căsătoresc! Am știut din prima că el va fi soțul meu, tatăl copiilor.

Am zis ‘DA după patru ani de relație, am ales rochia în 30 de minute și am organizat nuntă într-o luna (pe hârtie). Cu totul au fost cinci luni de când am spus ‘DA și nu am dat înapoi. Eram un copil. Când mă uit la poze mă gândesc și spun despre Tily de atunci:

Cât curaj, câtă determinare, credință și câtă bucurie! Au trecut 12 ani de când am intrat în biserică mireasă. M-aș îmbracă zilnic în rochia pe care am ales-o, pentru că și azi, după ani de zile, sunt înnebunită după ea!”, a punctat Tily.

”Relațiile pe termen lung eșuează pentru că cei doi uită ‘BINELE din relație”

Vedeta a ținut să explice că de cele mai multe ori, relațiile pe termen lung eșuează pentru că partenerii uită binele din relație. De fapt, Tily este cu soțul ei de 16 ani. An de an, ea primește buchetul de mireasă.

La finalul postării, vedeta îi mulțumește soțului ei pentru toate cafelele aduse la pat, dar și pentru faptul că s-ar duce oriunde pentru ea la 3 dimineața.

„12 ani de atunci, 16 ani de când sunt zile bune, zile mai puțin bune, doi copii pe care ni i-am dorit, un motan și multe amintiri pe care Popescu le ține minte. Pentru că are minte. Fix ieri ascultăm un podcast și am reținut treaba asta:

Relațiile pe termen lung eșuează pentru că cei doi uită ‘BINELE din relație. Sper să am puterea și determinarea să nu uit acest bine, să nu obosesc, nici eu, nici el, să ne ținem de promisiuni și de acest parteneriat în cuplu. Și cum promisiunea este promisiune, an de an, îmi primesc buchetul de mireasă.

( Așa mi-a șoptit pe treptele de la biserica după ce ne-am căsătorit). La mulți ani, iubitule! La mulți ani nouă! Îți mulțumesc pentru familia noastră, pentru că dorința mea a devenit și dorința ta! Îți mulțumesc pentru că la 03:00 dimineață te-ai duce oriunde pentru noi! Îți mulțumesc pentru toate cafele aduse la pat!”, a încheiat ea, care la 26 ani

Tily Niculae are acum vârsta de 36 de ani și la început de an, ea