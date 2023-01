Mama Elenei Gheorghe, Mărioara Man Gheorghe, dezvăluiri exclusive despre iubita lui Costin: ”Nu mai este ca pe vremuri”

Costin Gheorghe și partenera lui, Maria Cușu, formează un cuplu de mai bine de doi ani, iar de câteva luni sunt o prezență constantă atât în mediul online, cât și în sânul familiilor lor. Așa se face că, de ziua lui Costin, iubita a petrecut alături de părinții și surorile fostului fotbalist. În premieră pentru FANATIK, mama sportivului face declarații inedite desprea cea alături de care fiul ei a decis să-și petreacă zilele și nopțile.

Mama Elenei Gheorghe, mărturisiri despre cea cu care împarte patul fiul ei

, după ce și-a văzut fiul, în sfârșit, fericit. După separarea de mama fetiței lui, Ema, sportivul a stat ani de zile fără a se afișa cu o femeie, lucru care îi sfâșia inima celei care i-a dat viață.

Însă, a ieșit soarele și pe strada lui, și, conform celor declarate de interpreta de muzică populară pentru FANATIK, Maria, cea care îi face zilele mai frumoase lui Costin, este o femeie minunată, alături de care fiul ei s-a și mutat. Vremurile nu mai sunt ca atunci când Mărioara Man Gheorghe și soțul ei s-au luat, acum, artista admite că este mai bine să se cunoască și să se simtă bine împreună.

”Este o fată minunată. O iubim. Este dincolo de toate aparențele. Este o fată pe care și-ar dori-o oricine. Am cunscut-o de ceva timp, dar nu îmi place să vorbesc eu. Plus, până nu vezi cum este omul, nu îți poți da cu părerea. Dar vă pot spune cu sinceritate că este o fată bună.

Costin și partenera lui stau împreună. Acum nu mai este ca pe vremuri. Astăzi trebuie să te cunoști bine, să stai împreună. La noi nu a fost așa, la noi altfel erau vremurile. Important este să fie ei fericiți și să se simtă bine împreună”, a povestit Mărioara Man Gheorghe pentru FANATIK.

Mărioara Man Gheorghe: ”Contează foarte mult omul, nu ne interesează alte lucruri”

Ca orice relație, mai ales când se află la început de drum, lucrurile nu merg din prima ca unse. Mai o piedică, mai un obstacol, însă, important este că acum simt că sunt făcuți unul pentru altul și cei din jur îi susțin.

”Este foarte bine că toată lumea din jur îi acceptă. Ce părinte nu-și dorește ca al lui copil să fie alături de cineva cu suflet, cu bunătate și cu bun simț. Important este dincolo de ce se vede.

La noi contează foarte mult omul, nu ne interesează alte lucruri. Persoana este cea care contează, nu alte lucruri. Eu când mă rog pentru copiii mei, mă rog să le dea Dumnezeu sănătate, să-i apere de rău, să fie fericiți”, a mai completat interpreta de muzică populară.

Fiica lui Costin Gheorghe și iubita lui au avut deja prima întâlnire

Fiica lui Costin Gheorghe, Ema este una dintre cele mai importante ființe din viața lui, de aceea, prima întâlnirea cu noua lui parteneră a fost foarte atent gândită. Așa se face că, acum, cele două sunt chiar prietene, după părerea Mărioarei Man Gheorghe.

De asemenea, mama fostului fotbalist ne-a mai dezvăluit că Maria Cușu are și ea doi copii, pe care i-a prezentat întregii familii Gheorghe. Asta, însă, nu exclude apariția unui nou membru care să le aducă împlinire.

”Ema și noua parteneră a lui Costin au o relația foarte mișto. Din ce văd, sunt prietene bune. Și ea are doi copii. Este minunată și are ceva aparte. Din punctul meu de vedere este ceea ce are nevoie fiul meu.

La noi este binevenit un al doilea copil din partea lui Costin. Noi iubim copiii, noi vrem, dar nu știm dacă el își dorește sau dacă Dumnezeu va vrea.

Despre asta nu am vorbit cu el, nu am mers până acolo, să întrebăm lucruri de acest gen, pentru că lăsăn ca lucrurile să vină de la sine. Nu putem forța nimic!”, a precizat mama Elenei Gheorghe

Când va ajunge fratele Elenei Gheorghe la Altar?

Nu am putut rata ocazia și am întrebat-o pe . Aceasta susține că numai Dumnezeu îi poate ajuta să ia această decizie, dar, ce este cert, ea își dorește ca el să fie fericit, mai ales după o perioadă dificilă și greu încercată.

”Văd că este iubit, respectat, nu îți poți dori nimic mai mult. Eu îmi doresc ca fiecare părinte să fie cu cineva pe viață, dar nu știu ce să zic de Altar. Numai Dumnezeu decide dacă se vor mai căsători sau nu. Pot spune doar că ne dorim să aibă o viață frumoasă, așa cum avem și noi de familie, că de fapt asta contează.

Eu sper ca Dumnezeul să îl ajute și pe el, dar și pe ceilalți care au avut probleme în viață… îți dai seama că nu este ușor nici pentru noi ca părinți că s-a despărțit, dar în viață, nu ai ce să faci. Ei au hotărât, ei s-au luat.

Noi nu am intervenit, noi niciodată nu am spus nimic. Nu facem asta pentru că, la noi dacă s-a intervenit… viața noastră nu a fost așa ca al lor. Și de aceea noi nu venim să facem ce au făcut alții cu noi, deși au trecut, rănile sau vindecat. Eu i-am iertat de atunci”, a mai spus artista.

Întâlnire de gradul zero dintre familia lui Costin și copiii partenerei lui

Cum nu au reușit să se întâlnească cu toții de Crăciun, de ziua lui Costin, toată familia Gheorghe a răspuns prezenta și au făcut o petrecere de zile mari. Au cântat sau distrat și, chiar s-au întâlnit și cu fiii Mariei Coșu.

”De Crăciun nu am reușit să ne vedem cu toții pentru că Ani a fost la Mediaș cu copiii, trebuiau să meargă și ei la cuscri. Costin nu a ajuns nici el în prima zi de Crăciun, doar Elena a fost și cu cei mici. Restul nu au putut și atunci, de ziua lui Costin am făcut și Crăciunul, și revelionul și toate sărbătorile împreună.

A fost frumos pentru că a fost familia toată plus niște prieteni. A fost ceva intim, dar ne-am distrat. A cântat Ema, fiica lui Costin. Ea cântă foarte frumos și i-a făcut o surpriză tatălui ei. A fost de vis! Am cântat și eu, s-a dansat, a cântat și Elena. A fost totul în familie. Fiecare cu partenerul, cu copiii toți. Am fost o gașcă foarte mare”, a mai adăugat Mărioara Man Gheorghe.