Mama Geta, adevărul despre iubita lui Iancu Sterp: „Doar îmi dau cu părerea”

Mama Geta a făcut o serie de dezvăluiri despre familia ei, mândrindu-se cu cei patru copii pe care îi are, dar și nepoți, iar mai nou, este extrem de atașată și de viitoarea ei noră, Denisa Coțolan, partenera lui Iancu Sterp. În exclusivitate pentru FANATIK, mama Geta a declarat cum a reușit să îi crească pe băieții și fetele sale, fără să țină cont de vreun ghid de partenting.

Mama Geta, dezvăluiri despre cum și-a crescut copiii. Parenting marca Hațeg

Ba mai mult, mama Geta și-a setat propriile reguli în creșterea copiilor, unele pe care ni le-a împărtășit cu sinceritatea-i caracteristică. Mama lui Iancu a vorbit, printre altele și despre fata care se pare că i-a pus capac lui Iancu, tânărul concurent de la Survivor All Stars fiind dispus să se însoare cu Denisa anul ăsta.

ADVERTISEMENT

Mama Geta a spus, pentru FANATIK, că a ținut cont de niște reguli în creșterea copiilor ei și că și astăzi, chiar dacă sunt toți realizați, tot pentru ei muncește. Puținul pe care îl are îl împarte celor două fete și doi băieți pe care îi are. Zi de zi, mama Geta merge la piață să își vândă marfa, iar din banii pe care îi câștigă îi ajută pe copii.

„Contează ca mama să le dea sân la copii măcar un an”

„Știi ce contează? Orice copil, că eu nu-s o femeie înaltă, sunt cam medie de înaltă și uite ei cât sunt de mari… Contează ca mama să le dea sân la copii măcar un an, măcar un an! Și să fie mama cu ei, acolo, să le facă o plăcintă caldă, să aibă mâncare proaspătă zilnic.

ADVERTISEMENT

Și e și căldura aia a mamei, să o simtă ziua, noaptea. Să doarmă noaptea cu ei în pat, asta contează foarte mult pentru copil, pentru mental, pentru creșterea lui, pentru buna dezvoltare. Poate mama îl lasă că are job, el îi lăsat, copilul ăla nu o să aibă nici mintea bună și nici n-o să se dezvolte cum trebuie.

Știi cum îi? Că ai un copil, că ai zece, nu trebuie să faci diferențe. Dacă faci o tavă mare de plăcintă, o împarți să le ajungă la toți. Eu din ce am dau tot. Eu nu am mașina mea scumpă, nu am haine scumpe, nu vreau să am ceva wow.

ADVERTISEMENT

Eu cu ei mă mândresc și lor le ofer tot ce pot din ce muncesc, înțelegi? Noi suntem acolo unul pentru toți, toți pentru unul. Așa i-am învățat, să ne ajutăm, că dacă nu ne ajutăm între noi, cine ne ajută?”, a mărturisit mama Geta, pentru FANATIK.

Mama lui Iancu Sterp ne-a mai zis că abia așteaptă să înceapă pentru a-l susține pe feciorul ei. Ne-a zis și cu cine va urmări emisiunea. Ea și micuțul Milan îi vor face galerie războinicului din fața micului ecran.

ADVERTISEMENT

Mama lui Iancu Sterp îi face galerie la Survivor cu nepotul ei, fiul lui Culiță

„Eu cu Milan (n. red.: fiul lui Culiță Sterp) o să ne uităm la Survivor, suntem cei mai mari fani! Va fi și iubita lui Iancu să îl susțină, că stă aici lângă noi, la trei kilometri Îi facem galerie în fața televizorului!”, ne-a zis râzând, nerăbdătoare, mama Geta.

Sterp ne-a vorbit, în continuare, și despre Denisa Coțolan, tânăra pe care a cerut-o în căsătorie. Geta speră ca la toamnă fiul ei să ajungă în fața altarului cu aleasa inimii sale.

„La toamnă, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, îl însurăm pe bietul Iancu, că așa vrem. El chiar în ring a cerut-o pe Denisa (n. red.: la o gală RXF). A zis că el și dacă pierde, și dacă va câștiga o cere pe Denisa. Așa a simțit el”, a completat mama Geta.

Ce părere are mama Geta despre iubita lui Iancu: „Nu e fițoasă”

Întrebată dacă a avut vreodată vreun cuvânt de spus în alegerile în dragoste făcute de copiii lor, femeia a fost la fel de onestă și a zis că ea e mulțumită cu tot ce hotărăsc pruncii ei pe plan sentimental. Pe Denisa o îndrăgește foarte mult, pentru că a remarcat la ea câteva calități. Spune, printre altele, că nu are fițe așa cum sunt multe domnișoare din ziua de azi.

„Să nu mă înțeleagă nimeni greșit, eu sunt un om foarte maleabil. Lor trebuie să le placă în primul rând, că ei dacă se căsătoresc stau toată viața cu alesele lor. Eu nu sunt împotrivă, cu oricine ar fi vorbit! Eu doar îmi dau cu părerea.

Dacă acum e Denisa, mie îmi place și mai tare de ea, că e fată de aici de la noi și e fată harnică, simțită, își vede de treabă, nu e fițoasă cum sunt fetele în ziua de azi. Important e să se înțeleagă ei, că noi părinții ne ducem din lume și ei trebuie să se înțeleagă, să poată conviețui unul cu altul”, a încheiat mama Geta, pentru FANATIK.