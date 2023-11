Mama lui Radu Drăgușin, în al 9-lea cer după calificarea României la Euro. Dezvăluiri din vestiarul naționalei

Svetlana Drăgușin, mama fundașul central al echipei naționale a României, a vorbit cu reporterii FANATIK după calificarea entuziasmantă a „tricolorilor” la Campionatul European din Germania.

Svetlana Drăgușin a trăit la intensitate maximă meciul dintre Israel și România

Svetlana Drăgușin cum a trăit meciul de la Felcsut în care Radu Drăgușin a fost la înălțime: „Toată echipa a făcut un meci senzațional și am trăit cu sufletul la gură fiecare minut. Cu emoțiile de rigoare încă din primul minut, când am primit gol. Am știut însă că în sport se întâmplă și o să putem să recuperăm și să egalăm”.

ADVERTISEMENT

Șefa federației de baschet l-a simțit pe Radu Drăgușin extrem de montat înainte de meci: „Am vorbit cu el înainte de meci și era extrem de concentrat, determinat și optmist. Așa a fost toată echipa. Mi-a spus că își dorește foarte mult calificarea și că o să meargă la Euro cu siguranță. Au crezut și au reușit”.

Mama jucătorului împreună cu tatăl și sora lui vor fi prezenți să sărbătorească pe Arena Națională calificarea mult așteptată: „Va fi senzațional la meciul cu Elveția. Mergem toată familia. E o bucurie pe care ei n-au mai trăit-o dar și-au dorit-o enorm. Să joci pentru națională și să o califici la un Campionat European e un lucru incredibil și sunt sigur că vor merge acolo și vor face o figură frumoasă”.

ADVERTISEMENT

Svetlana Drăgușin dezvăluie ce a vorbit cu fundașul naționalei României după calificarea la Euro 2024: „Se simțea împlinit”

Svetlana Drăgușin a știut tot timpul că „tricolorii” vor reuși să obțină calificarea: „E un sentiment extraordinar și dimineață eram… Wow! Am știut și am crezut în victorie. Asta a venit din conversațiile mele cu Radu și ce mi-a povestit că se întâmplă la lot. Mă bucur foarte mult și pentru Ianis Hagi și George Pușcaș că au înscris. Era momentul lor”.

Mama jucătorului de la Genoa a trăit la cote înalte reușita lui Ianis Hagi: „Eu am fost la Cluj că am fost comisar la un meci de baschet feminin și am văzut meciul cu niște prieteni. Familia l-a văzut acasă. Mi s-a făcut pielea de găini când am marcat al doilea gol. Am plâns doar când Felicia Filip a intonat imnul României la meciul cu Israel de pe Arena Națională”.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin și-a sunat mama când a aterizat la București: „Am vorbit cu el. Coborâse din avion și se duceau spre Mogoșoaia. Toată lumea era foarte fericită. Era o atmosferă frumoasă și se simțea împlinit. Abia așteaptă meciul cu Elveția, care va fi o sărbătoare”.

E urmărit de cluburi importante din Europa: „Știe ce își dorește și pentru asta face toate eforturile”

Florin Manea că Radu Drăgușin este monitorizat de multe cluburi mari din Europa: „Sunt sigură că atmosfera va fi una senzațională. Venim cu toții îmbrăcați în galben și strigăm ‘Hai, România!’. Nu a fost deloc afectat de acel subiect care trebuia să se stingă. N-a fost nimic, el doar a împrumutat niște bani.

ADVERTISEMENT

Sunt multe cluburi care îl urmăresc. Să știți că toată lumea a observat și vă spun și eu că nu a plecat cu gândul haihui. El e foarte concentrat fie că joacă pentru națională sau pentru Genoa. El știe ce își dorește și pentru asta face toate eforturile. Atunci când iubești ce faci nu sunt sacrificii”.

Părinții lui Radu Drăgușin au făcut deja bagajele pentru Campionatul European de vara viitoare: „Toată familia va merge în Germania să îl susțină. Abia așteptăm, normal. Vom fi alături de el să îl susținem. El își dorește de mic să joace în Premier League, dar o să vedem. Deocamdată este la Genoa. În funcție de cum decurg lucrurile o să ia o hotărâre împreună cu Florin și desigur cu discuțiile făcute cu noi, părinții”.

Ce spune familia de un eventual transfer și unde și-ar dori să evolueaze: „Vor lua decizia cea mai bună”

Svetlana Drăgușin a vorbit și de un eventual transfer al lui Radu: „Este alegerea și decizia lui. Florin Manea știe ce are de făcut. Toți pașii pe cae i-a făcut în cariera lui Radu au fost benefici. Avem foarte mare încredere și știu că vor lua decizia cea mai bună”.

Fosta baschetbalistă de echipa națională a vorbit și despre marele atu al „tricolorilor” în meciul cu Israel: „Cel mai mult mi-a plăcut unitatea de grup, asta îți dă forță specială, iar meritul e în primul rând al lui Edi Iordănescu. E o conjunctură favorabilă. Fiecare cred că depus toate eforturile în această campanie și a dat ce a avut mai bun”.

Nu i-a uitat nici pe cei care îi vor lua ca model pe „tricolori”: „Mă bucur enorm că această generație va ajunge la Euro în ciuda tuturor criticilor. Sper să fie un drum deschis pentru tinerii fotbaliști care aspiră să ajungă la națională”.

Intervențiile la limită ale lui Radu Drăgușin îi fac inima să tresare: „Îmi place tot ceea ce face pe teren, că e concentrat și depune efort maxim. Nu se lasă mai prejos decât colegii sau adversarii și are niște intervenții de îmi stă inima în loc de fiecare dată. Dar nu sr lasă. Asta e atitudinea și merită să ajungă departe”.