Transferul lui Radu Drăgușin la “o echipă de top 10 mondial!”. Ce granzi ai Europei au făcut deja oferte

Florin Manea a intervenit telefonic în și a vorbit despre viitorul transfer al lui Radu Drăgușin. Granzii Europei se bat pentru fundașul care tocmai s-a calificat cu România la Euro 2024.

Radu Drăgușin, aproape de transferul la o „echipă de top 10 mondial”

Genoa l-a transferat definitiv pe Radu Drăgușin în vara acestui an, când a plătit 5,5 milioane de euro pentru a îl achiziționa de la Juventus. Internaționalul român are însă numărate zilele în tricoul „Grifonului”. Echipe mari din Europa se luptă să îl transfere pe Drăgușin.

ADVERTISEMENT

„El e un lider. La 21 de ani s-a impus și conduce apărarea celor de la Genoa. Asta îmi spunea și Gilardino. Acum nu știu cât e de lider la națională, că n-am stat în vestiar, dar în timpul jocului e un lider, care strânge băieții lângă el.

(n.r. – Mai poate rămâne la Genoa în viitorul apropiat?) Nu, nu. Știu și cei de la Genoa lucrul acesta. Dacă continuă așa, nu cred că îl prind nici Europenele. Râdeam cu frate-miu. Îi zic O să stau la Europene cu telefonul în mână să aștept oferte. Și el cică Nu, nu cred că le prinzi. Și cred că are dreptate.

ADVERTISEMENT

Și cred că are dreptate. Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă.

Vreau să spun că 100% până în vara viitoare, Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume. , dar să știți că Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo.

ADVERTISEMENT

Ei trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Genoa, că pretențiile lor sunt foarte mari. Noi avem pe masă o ofertă de prelungire a contractului. Ne-am înțeles, dar am zis că dacă vine un club, care, dacă ne place, vrem să plecăm și să ne lase în jurul la 30 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform transfermarkt.com. La Felcsut, acolo unde România a obținut calificarea la Euro 2024 după victoria cu Israel, scor 2-1, stoperul în vârstă de 21 de ani a bifat selecția cu numărul 9 la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

TRANSFERUL lui Radu Dragusin la “ECHIPA DE TOP 10 MONDIAL!” | Anuntul impresarului Florin Manea