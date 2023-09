Mama minorei violate de doi membri AUR face dezvăluiri cutremurătoare. “Au stropit-o cu apă ca să-şi revină”

Cazul minorei care acuză că a fost violată în tabăra de vară a partidului AUR, organizată în weekend la Neptun-Olimp, este unul care ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare, pe măsură ce timpul se scurge, iar niciunul dintre cei arătaţi cu degetul de către fată nu a fost pus sub acuzare. FANATIK a obținut prima declarație de la familia victimei.

Senatorul Rodica Boancă spune că se fac presiuni ca fata să renunţe la plângeri

Fata este încă traumatizată după coşmarul pe care l-a trăit în weekend. , iar de când suspiciunile de viol au fost confirmate de medici nu se mai poate opri din plâns. Au trecut mai bine de patru zile de la comiterea faptei, iar mama fetei parcă retrăieşte şi ea chinurile la care i-a fost supusă fiica. “Am fost la poliţie şi mi-au spus că au batjocorit-o rău. Şi apoi, când a leşinat, au stropit-o cu apă ca să îşi revină. Momentan, atât doresc să declar”, a transmis femeia, pentru FANATIK.

Între timp, puse cap la cap, declaraţiile poliţiei şi ale organizatorior evenimentului AUR par să nu coincidă întru totul, iar asta ridică suspiciuni cu privire la modul în care au acţionat oamenii legii, care ar fi putut duce o mai bună muncă de prevenţie, după cum acuză senatorul de Ialomița, Rodica Boancă, care a discutat personal cu victima și cu părinții ei.

“La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Neptun au fost sesizați, de o femeie, cu privire la faptul că fiica sa minoră, de 17 ani, aflată în tabără, nu răspunde la telefon. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat-o pe minoră în camera hotelului unde era cazată, împreună cu alte două persoane de sex feminin.

Minora nu prezenta urme vizibile de violență și a declarat că nu a fost victima vreunei infracțiuni, în acest sens fiind încheiat proces-verbal. În prezența polițiștilor, aceasta a vorbit, la telefon, cu mama sa, căreia i-a adus la cunoștință faptul că nu a fost victima vreunei infracțiuni”, spun poliţiştii, care justifică astfel faptul că nu se impunea luarea vreunei măsuri cu privire la minoră sau la vreunul dintre participanţii la petrecere.

Pe de altă pare, , într-o cameră rezervată invitaţilor, iar la sosirea poliţiştilor aceasta chiar a recunoscut că a consumat alcool, fapt însă care ar fi fost trecut cu vederea de către agenţi.

“La sosirea oamenilor legii, tânăra a fost cooperantă şi a recunoscut că a consumat singură alcool. Ca urmare a verificărilor efectuate şi neconstatând nimic suplimentar, poliţiştii au considerat că tânăra poate rămâne peste noapte în locaţie pentru a se reface”, este poziţia oficială a celor de la AUR.

Senatoarea independentă Rodica Boancă, ea însăși fost membru AUR, se teme acum că liderii formațiunii încearcă să mușamalizeze cazul. În plus, ea susține că asupra victimei se fac presiuni puternice pentrru a renunța la plângere. “Eu voi fi alături de victimă. Am s-o sprijin cu tot ce pot, inclusiv cu sprijin juridic și psihologic, pentru ca fata să-și revină și să primească, din punct de vedere legal și medical, servicii de calitate. Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să se mai repete niciodată. Este jignitor faptul că liderii AUR, în frunte cu George Simion, în loc să-și asume această situație și să fi lăsat poliția încă din noaptea aia, să ia fata de acolo, s-o ducă la spital și să dea pe mâna autorităților violatorii, ei încearcă să transfere vina asupra victimei.

Este inacceptabil ca din partea unor decidenți politici și a unor oameni care vor să guverneze România să avem astfel de reacții în care să incriminezi victima că a provocat sau că acest viol pur și simplu nu a existat nicio agresiune. Să știți că la acea școală de vară erau mult mai mulți minori, dar cei de la AUR nu au spus niciodată câți. Fac apel către poliția și Parchetul Ialomița să acționeze conform legii și să respecte toată procedura, pentru că acest copil a suferit enorm.

Fata este speriată, plânge într-una, este terifiată. Asupra ei se fac presiuni imense să renunțe la plângeri. Se pare că cel care a trimis-o pe fată la școala de vară, împreună cu cei trei bărbați, a mai avut un dosar de viol. Acolo este ceva mai mult decât pare, iar eu nu pot să las lucrurile așa, pentru că sunt mamă și sunt senator de Ialomița”, a declarat Rodica Boancă, pentru FANATIK.

Fata îi acuză de viol pe doi dintre membrii AUR prezenţi la respectiva şcoală de vară, G.N. şi V.G, unul dintre ei şeful unei organizaţii locale a partidului din judeţul Ialomiţa. Ambii neagă acuzaţiile şi, în plus, susţin că nu știau că adolescenta este minoră, ei crezând că are în jur de 20 de ani. Victima a intrat acum într-un program de consiliere psihologică. Potrivit unor informații din anchetă, victima și-a scos un certificat medico-legal care confirmă suspiciunile de agresiune sexuală. Ea s-ar fi prezentat la spital încă din dimineața următoare incidentului. De asemenea, se pare că victima era virgină.