Un călugăr mort de beat a încercat să violeze o femeie la Postăvaru. Jandarmii au intervenit

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, călugăr la o chilie de pe masivul Postăvaru, a încercat să violeze o femeie în vârstă de 34 de ani venită la mănăstire. Femeia a profitat de faptul că bărbatul era beat și a reușit să se lupte cu acesta și să fugă, după care a alertat polițiștii.

Un călugăr mort de beat a încercat să violeze o femeie

“La data de 11 septembrie, o persoană de sex feminin în vârstă de 34 de ani s-a deplasat la o chilie aflată pe masivul Postăvaru pentru a îl vizita pe inculpat, călugăr în vârstă de 57 de ani. Pe fondul consumului de alcool, acesta din urmă ar fi insistat ca persoana vătămată să rămână peste noapte şi, ca urmare a refuzurilor repetate, a încercat să întreţină raporturi sexuale neconsimţite cu aceasta.

ADVERTISEMENT

În cadrul incidentului, şi a reuşit să scape, profitând de un moment de neatenţie”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. Inculpatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru fapta sa.

că a violat o fată de 14 ani, într-un bar deschis lângă casa parohială. ”Pe 6 octombrie, la ora 18.41, prin apel 112, o minoră, în vârstă de 14 ani, din localitatea Iacobeni, a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că, în seara de 2 octombrie, un bărbat, în vârstă de 48 de ani, ar fi forțat-o să întrețină raporturi sexuale.

ADVERTISEMENT

Polițiștii sibieni au declanșat deîndată verificări, în prezent desfășurându-se o anchetă, în vederea stabilirii situației de fapt și aplicării măsurilor legale în consecință”, transmitea IPJ Sibiu. Preotul spune că inițial a crezut că fata are 17 ani, după ce aceasta a lucrat la un bar pe care preotul îl deține în localitate. Mai mult, preotul a transmis că totul este un plan de răzbunare pus la cale de o persoană pe care o cunoaște.

”Eu am deschis un bar și ea tot frecventa localul. Era pe aici tot timpul pentru că locuiește aproape. Stă cu unchiul ei pentru că are o situație mai dificilă în familie, tatăl nu știu pe unde e, iar mama e prostituată. La un moment dat, m-a întrebat dacă nu o angajez să mă ajute la bar. I-am zis că da, să alimenteze frigiderul, să strângă de pe masă.

ADVERTISEMENT

Am zis că-i dau 30, 50 de lei pe seara în care mă ajută. Atunci mi-a spus că are 17 ani, dar împlinește 18. Am întrebat la școală pe director de ea, și așa am aflat că e în clasa a VIII-a. Atunci i-am spus că nu o pot angaja, dar am luat legătura cu tutorele ei și a zis că o lasă să ajute la bar. Nu ca angajat.

Mi-a cerut 1000 de lei că începea școala și avea nevoie de lucruri și i-am dat. Mai venea seara să ajute. Acum au apărut ceva mesaje, dar ea și le-a pus pentru că avea acces la telefonul meu. E vorba de niște răzbunări. Eu am o prietenă, pentru că sunt în divorț de soția mea. Soțul prietenei mele vrea să se răzbune.

Eu am aproape 50 de ani, nu-mi făceam de lucru cu fata asta. Știam că vor să se răzbune, m-au și amenințat”, a declarat preotul, pentru sursa citată. Preotul ar avea oricum probleme, fiind suspendat pentru că e implicat într-un caz de adulter. Bărbatul căsătorit și-a găsit o amantă, la rândul ei măritată, iar cazul a ajuns la urechile superiorilor săi, care au decis să-l treacă ”în rezervă” o perioadă.