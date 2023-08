Mama tinerei care a comis crima din Mangalia, dezvăluire brutală. Ce i-a spus Loredana, din spatele gratiilor: “Nu pot să-mi închipui”

Mama Loredanei, tânăra acuzată că și-a ucis prietena cea mai bună, a oferit detalii emoționante despre întâlnirea cu fiica sa în închisoare. După ce a parcurs o distanță considerabilă pentru a o vedea pe Loredana, Petronela Săndulachi a împărtășit momentele tulburătoare în care tânăra și-a exprimat regretul și remușcările față de fapta săvârșită.

Întâlnire emoționantă în închisoare: Loredana își cere iertare

Printre lacrimi și durere, a relatat cum aceasta i-a cerut iertare pentru tragedia care a avut loc și cum a exprimat profunde regrete pentru acțiunile sale.

“Când am intrat, a început să plângă. Regrete, regrete, regrete, să o iert… Îi pare rău. Credeți-mă, sunt terminată, nici nu mai pot vorbi”, a mărturisit emoționată Petronela Săndulachi, citată de .

Cu toate că durerea era palpabilă în cuvintele mamei, aceasta a subliniat că nu a avut curajul să abordeze subiectul nopții în care

“Nu am stat mult cu dânsa. Nu am întrebat-o ce s-a întâmplat în seara respectivă, nu am avut puterea să aflu răspunsuri. Nu se pune problema de invidie. Nu era violentă, eu o știu cuminte, nu drogată, cum s-a spus prin presă. Nu am educat-o rău niciodată, am învățat-o de bine.

Nu știu ce a fost între ele, nu știu dacă Loredana avea probleme acolo. Îmi mai povestea că se certa cu Alina, dar nu de la băieți, din nimicuri.

Nu știu ce s-a întâmplat acolo, tot stau și mă gândesc, nu pot să-mi închipui. Cred că a fost un moment de nebunie”, a continuat mama devastată.

Cercetările continuă

Tragedia care a îndoliat familiile celor două tinere a șocat comunitatea locală și a stârnit întrebări cu privire la circumstanțele și motivele care au condus la un astfel de act teribil.

Cu toate că mama Loredanei a refuzat să emită judecăți pripite, ea a pledat pentru înțelegere și întrajutorare într-un moment atât de dificil. Investigațiile continuă, iar comunitatea așteaptă cu sufletul strâns aflarea adevărului într-un caz care a adus atât de multă tristețe și indignare.