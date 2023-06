Mama unui concurent de la Chefi la Cuțite 2023, mărturie în lacrimi: “Mulțumesc lui Dumnezeu”

Emoții mari luni seară în semifinala de la Chefi la Cuțite. Cei 9 concurenți care au mai rămas în competiție, și care se luptă pentru un loc în finală, au avut parte de experiențe unice. Mama unuia dintre ei a izbucnit în lacrimi și a făcut mărturisiri dureroase.

Concurentul a cărui mamă de la Chefi la Cuțite a făcut o mărturie în lacrimi

În semifinala de la Chefi la Cuțite participanții și-au revăzut membrii familiei, care au venit chiar în emisiune. Surpriza a fost una foarte mare, căci niciunul dintre ei nu se aștepta la o astfel de situație. Paul Tudose, supranumit ”Pablo”, a avut ocazia să-și îmbrățișeze mama. Femeia a făcut dezvăluiri impresionante.

”Dacă mi-l aduce pe fiu-miu, e jale. Dacă o aduce pe mama, înnebunesc. E pe teroare. E frumoasă oricum, o iubesc maxim”, au fost cuvintele lui Paul Tudose înainte de a afla care membru din familia sa va veni să-l susțină.

Ulterior, mama lui Pablo a spus că , căci în trecut el s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise. Nu credea că va mai reuși la un moment dat să-l aducă pe calea cea bună, de aceea îi este recunoscătoare lui Dumnezeu.

”A fost un copil bun. A avut o adolescență cam rebelă. Am trecut prin multe. M-a pus viața la încercare mult, dar îl iubesc foarte mult. Mulțumesc lui Dumnezeu și cu mâinile, și cu picioarele că a reușit să se ridice”, a mărturisit mama concurentului.

Paul Tudose de la Chefi la Cuțite a fost dependent de droguri

De altfel, mai exact de heroină. Vreme de 7 ani s-a confruntat cu această problemă, iar până nu a renunțat la anturajul din care făcea parte, nu a reușit să învingă obstacolul.

Paul Tudose este recunoscător familiei sale că i-a fost alături, ajutându-l să-și învingă plăcerea pentru consumul de substanțe interzise. De asemenea, consideră că l-a ajutat în acest sens și faptul că a plecat în străinătate să muncească.

”Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost dependent de heroină timp de 7 ani. A trebuit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. Am avut familia lângă mine, fosta mea soție, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar, să scape de anturajul în care eram”, a relatat Paul Tudosescu la preselecțiile Chefi la Cuțite.