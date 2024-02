Mâncarea românească ce i-a înnebunit pe turiști. Are un gust unic: “Într-adevăr este senzațională”

Mâncarea românească adorată de turiști, care are un gust unic. Preparatul a fost introdus în meniul mai multor restaurante din zona Buzăului. Cei care l-au gustat au avut numai cuvinte de laudă despre acest fel de mâncare.

Mâncarea românească ce i-a înnebunit pe turiști, care au rămas impresionați

Turiștii care au ajuns în județul Buzău s-au bucurat de , care a fost introdus în meniul multor restaurante. Mulți dintre cei care l-au gustat au rămas impresionați de aroma unică.

Județul Buzău este recunoscut pentru cârnații de Pleșcoi, dar și pentru covrigi și vinuri. De curând, un alt fel de mâncare a devenit preferatul celor care ajung în această zonă.

Este vorba despre ciorba de din județul Buzău. În localitatea Berca, într-un complex din căsuțe de lux, această ciorbă a devenit o adevărată vedetă.

Gustul unic al acestei ciorbe, care conține un amestec de salam de Babic și legume, i-a impresionat pe turiști, iar mulți au comandat a doua porție.

“Am zis să încercăm renumitul babic și renumita ciorbă de babic care într-adevăr este senzațională”, a spus un turist pentru Observator News, după ce a încercat renumita ciorbă.

“Impresia pe care o aveți astăzi o are toată lumea cu care am ajuns aici. Și eu am ajuns adus de cineva, pentru că cea mai bună reclamă este din gură în gură”, a mai spus cineva pentru sursa citată.

Turiștii au avut o părere foarte bună despre această ciorbă, așa că proprietarul pensiunii din Berca a luat decizia de a o introduce în meniu. Cei care comandă acest preparat nu vor regreta, cu siguranță.

Ce este babicul

Babicul este un salam crud-uscat, care este făcut după o rețetă ce s-a transmis din generație în generație. Gustul acestui preparat este unic, iar ciorba a devenit una dintre preferatele românilor.

“Babicul este făcut din carne de porc, carne de vită, ingrediente făcute de noi în curte, ardeiul din care producem boiaua, dulce, usturată”, a explicat un producător al acestui salam.

În altă parte din localitatea Berca, borșul picant se prepară după o rețetă de familie. Pentru aceasta este nevoie de câteva legume, de babic și de șuncă de Buzău.

“Ne trebuie ceapă, morcov, țelină, cartof, orez, suc de roșii și nelipsitul babic și șunca de Buzău. La o ciorbă care să ajungă pentru zece porții punem un babic”, a explicat Mari Filipescu, bucătar. În plus, se poate adăuga și șuncă afumată, după ce ciorba dă în clocot de câteva ori.

Ciorba de babic poate fi gătită și acasă. După ce legumele sunt puse la fiert, se adaugă și babicul. Pentru acest fel de mâncare, este nevoie să ai la dispoziție o oră și jumătate. Ciorba se poate acri cu borș la final și se poate adăuga verdeață pentru un gust savuros.