Manchester City, șase reprezentanți în echipa ideală a sezonului de Champions League. Alegere surpriză pentru cel mai bun jucător al competiției

UEFA l-a desemnat ca fiind cel mai bun fotbalist al sezonului 2022/2023 în Champions League pe Rodri. a marcat doar de două ori în stagiunea recent încheiată de Liga Campionilor. Mijlocașul spaniol a înscris, în repriza secundă, singurul gol al confruntării cu Inter.

Rodri a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului 2022/2023 de UEFA în Champions League

Manchester City a câștigat pentru prima oară în istorie trofeul Champions League într-o finală în care Inter a avut mari ocazii de a marca. . Internaționalul spaniol în vârstă de 26 de ani a șutat într-o minge respinsă și l-a lăsat fără replică pe Andre Onana.

ADVERTISEMENT

Totuși, reușita lui Rodri i-a influențat decisiv pe cei de la . Mijlocașul lui Manchester City a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului 2022/2023 în Champions League. Rodri a mai înscris o singură dată în acest sezon de Liga Campionilor în meciul tur cu Bayern din sferturi, scor 3-0.

Astfel, Rodri l-a depășit pe colegul din atac, Erling Haaland, care a încheiat competiția cu 12 reușite. Cel mai bun tânăr fotbalist a fost desemnat Kvicha Kvaratskhelia, atacantul lui Napoli, cotat de Transfermarkt la 85 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Cum arată echipa ideală a sezonului propusă de UEFA

UEFA a alcătuit echipa ideală a sezonului în Liga Campionilor. Manchester City, Inter și Real Madrid sunt singurele echipe care au reprezentanți. „Nerazzurri” au pierdut în ultimul act contra „cetățenilor”, în timp ce gruparea „blanco” a fost eliminată în semifinale de cea care avea să devină campioană.

Echipa ideală a sezonului propusă de UEFA în Liga Campionilor: Thibaut Courtois (Real Madrid) – Kyle Walker (Man City), Rúben Dias (Man City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter) – John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Man City), Rodri (Man City) – Bernardo Silva (Man City), Erling Haaland (Man City), Vinicius Junior (Real Madrid).

ADVERTISEMENT

Următorul marcator al competiției, după Erling Haaland, a fost Mohamed Salah. Atacantul lui Liverpool, eliminată în optimi, a înscris de 8 ori în stagiunea recent încheiată de Liga Campionilor. Podiumul a fost completat de Vinicius Junior, ales în echipa ideală. Fotbalistul lui Real Madrid a terminat cu 7 goluri, la egalitate cu Kylian Mbappe.

Erling Haaland, cuvinte mărețe pentru Pep Guardiola și Rodri

La scurt timp după victoria lui Manchester City cu Inter, Erling Haaland i-a felicitat pe Pep Guardiola și pe Rodri. Atacantul norvegian, care a doborât numeroase recorduri în primul sezon pe Etihad, l-a numit pe iberic ca fiind „cel mai bun antrenor din lume”.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur pentru Rodri și pentru Guardiola, el este cel mai bun antrenor din lume. Nu am mai plâns de foarte mult timp. E cel mai frumos moment trăit de mine, e incredibil. Sunt foarte fericit și foarte obosit. Este prima dată când acest club câștigă UEFA Champions League, dar sper că e doar primul dintre multele trofee care vor urma.

ADVERTISEMENT

Am fost adus aici pentru a câștiga Champions League, așa că primul gând a fost că mi s-a luat toată greutatea de pe umeri. Am reușit ‘tripla’, așa că am plâns mult. Nu-mi aduc aminte când am plâns ultima dată atât de mult”, a declarat Erling Haaland.