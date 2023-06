Manelistul Luis Gabriel, dezvăluiri despre nunta lui Smiley! A încasat cât o mașină de lux pentru 45 de minute de cântare

Banii trag la Luis Gabriel, mai ceva ca albinele la miere. Și nu este de mirare, căci artistul are talent și își poate permite, fără doar și poate toate diamantele. A devenit cunoscut datorită melodiei cu acest nume pe care a lansat-o în pandemie. Ulterior, Luis Gabriel a ajuns să cânte la toate petrecerile de fițe din România și din afară. În plus, artistul are melodii în colaborare cu nume consacrate de la noi, dar este prezent ca invitat special la diverse concerte. Recent, cântărețul a spus cât a luat pentru o sesiune de cântat de 45 de minute.

Luis Gabriel a încasat banii pentru o mașină de lux pentru 45 de minute de show

a făcut un super spectacol recent la nunta anului. Luis Gabriel a cântat cele mai cunoscute piese ale sale pentru proaspeții însurăței și invitații lor. Gina Pistol și Smiley s-au arătat impresionați și binedispuși toată seara. Acum, Luis Gabriel spune cum a fost la nunta anului.

„La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine.

Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”, a declarat pentru FANATIK artistul.

Interpretul piesei Toate diamantele, despre sumele câștigate: „Nu faci nicăieri banii cum îi faci în țara ta”

Artistul care a înnebunit România cu piesele sale spune că nicăieri nu se câștigă mai bine decât în țară. Merge deseori în afară la diferite evenimente, dar niciodată nu încasează sumele pe care le încasează în țară. Deducem de aici că românilor le place să petreacă, și mai sunt și generoși.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018.

Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7 -8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore” , mai dezvăluie Luis Gabriel pentru FANATIK.

Dacă tot ne-a spus că stă mai mult plecat, deși face eforturi să petreacă timă câteva ore și cu familia, FANATIK a vrut să afle cum decurge o zi din viața lui. , a intervenit și ea și a dat din casă.

„Nu stăm mult timp împreună pentru că Luis este plecat, dar cât stăm încercăm să valorificăm timpul. Nu am avea timp să ne certăm. Am începe cearta și apoi el ar trebui să plece. Așa că mai bine nu începem deloc cearta”, spune Haziran pentru FANTIK.

„Nici nu avem motive serioase de ceartă. Mici discuții mai apar, dar nu avem motive reale. Suntem înțelegători unul cu celălalt, nici ea nu pune presiune pe mine dacă mă vede obosit. Eu sunt recunoscător pentru ce face pentru mine. Haziran este mai înțelegătoare decât mine, dar și eu am învățat să las de la mine mult” , completează Luis Gabriel.

Gelozia, bat-o vina. Luis Gabriel: „Trebuie să fii puțin gelos ca să-i arăți că o iubești”

Nu o dată, Luis Gabriel a susținut că ce este al lui, trebuie să fie doar al lui. Nimic greșit, însă, chiar și așa, , care era mult mai geloasă la începutul relației, s-a liniștit după ce lucrurile s-au așezat între ei.

„Sunt gelos, dar nu foarte mult. Ca bărbat trebuie să fii puțin gelos, altfel nu-i arăți că o iubești”, susține artistul.

„Eu nu mai sunt geloasă. La început eram mai geloasă, mă deranja când vedeam că este apropiat de vreo fată. Apoi, după ce am văzut cum se comportă cu fetele, m-am liniștit. Mi-am dat seama că acesta este felul lui. Soția este soție până la urmă”, completează Haziran pentru FANATIK.