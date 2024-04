Marcel Boloș, uimit de prețurile la alimente din piețe. Câti bani a plătit ministrul Finanțelor

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, s-a declarat nemulțumit de prețuri, după ce a fost la piață și a plătit 500 de lei pentru produse de bază.

Marcel Boloș, 500 de lei la piață

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a avut ocazia să constate, la piață, ce înseamnă pentru românii de rând coșul zilnic, în fața scumpirilor galopante și a prețurilor la , unele din cele mai mari din .

„Păi am cumpărat verdețuri și, mă rog, tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc…ultima dată 500 de lei”, a declarat Marcel Boloș, întrebat cât a plătit ultima dată pentru alimente, potrivit

Prețuri „foarte ridicate”

„Am cumpărat și pentru mama și pentru consumul meu individual”. „Am cumpărat verdețuri, am cumpărat carne, produse lactate”, a explicat ministrul, potrivit sursei citate. Evident, ministrul de Finanțe a fost întrebat ce părere are despre prețurile la alimente. „Foarte ridicate”, a răspuns Marcel Boloș.

Recent, Marcel Boloș a spus că și ultima sa factură la i se pare prea mare, și nu-și explică de de, pentru că nu este, așa cum a declarat, un mare consumator de energie.

Iohannis recunoaște inflația galopantă

Miercuri, în contextul în care România înregistrează cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, a treia lună la rând, președintele Klaus Iohannis a declarat: „Acum nu aș vrea să intru în zona Guvernului, dar chiar în condițiile unei inflații destul de ridicate, aveți dreptate. Și bine ar fi să coboare cât mai repede. Am avut creștere economică și în perspectivă, cred că România va performa economic bine”, a spus șeful statului.

Tot miercuri, premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu vor crește taxele și impozitele de anul viitor. „Este exclus să crească taxele și impozitele din 2025. Am anunțat foarte clar. Cu privire la domnul Boloș, eu l-am rugat foarte mult să comunice mai puțin, pentru că spune frânturi de lucruri”, a declarat premierul pentru DCNews