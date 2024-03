Marcel Boloș spune că i-a venit factura de curent prea mare. „Nu sunt un mare consumator de energie”

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a comentat prețul ultimii facturi la energie electrică apreciind că suma este destul de mare, pentru că, a spus el, nu este un mare consumator de energie.

Marel Boloș: „Un bec, un televizor, un frigider”

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a declarat, întrebat fiind, joi, cât a plătit pentru ultima factură la curentul electric, că este o sumă destul de mare și că nu-și explică de de.

ADVERTISEMENT

Boloș a precizat că factura a fost în sumă de 199 de lei, spre deosebire de cea anterioară care a fost de 100-120 de lei. Ministrul de Finanțe a spus că nu-și explică această sumă pentru că nu consumă mult curent acasă.

Boloș a descris că se încadrează într-un consum mai degrabă modest, spunând că folosește un bec, televizorul, frigiderul și alte aparate de consum pe care le are în locuință. „Folosesc un bec, un frigider, un televizor şi toate aparatele de consum pe care le am în locuinţă”, a spus ministrul liberal.

ADVERTISEMENT

Guvernul spune că energia e ieftină

„199 de lei am plătit ultima dată, dar nici nu ştiu de ce a fost o factură destul de mare, având în vedere că nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul că folosesc un bec, un frigider, un televizor şi toate aparatele de consum pe care le am în locuinţă”, a explicat Marcel Boloș.

Joi, în ședință de Guvern, premierul a declarat că executivul va menține plafonarea prețului la energie electrică și la gaze naturale până în primăvara anului viitor.

ADVERTISEMENT

Prezent la ședință, ministrul Energiei, , a spus că România are unele din cele mai scăzute prețuri din Europa la energie electrică și la gaze.