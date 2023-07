Marcel Ciolacu, despre eliminarea facilităților din IT. Premierul României a avut o reacție, luni, 3 iulie, cu privire la din țară.

Marcel Ciolacu, despre eliminarea facilităților din IT: „Este o minciună şi o dezinformare”

Vorbim de salariații din domeniile IT, agricultură și construcții. Potrivit premierul Marcel Ciolacu, facilitățile din IT nu vor fi eliminate. În ceea ce privește construcțiile și agricultura, urmează să fie stabilit un calendar referitor la achitarea asigurărilor de sănătăte.

De altfel, cu privire la acest subiect, va fi făcută o analiză. În acest sens, au fost purtate discuții cu ministrul Finanțelor și cu fostul premier Nicolae Ciucă.

„Banca Mondială, FMI, Comisia Europeană, prin Raportul de ţară care este anual, ne recomandă de ani de zile să începem să scoatem din facilităţile fiecale. România devine nesustenabilă prin venituri.”, a transmis Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

„Cunosc povestea că trebuie să avem o colectare mai bună. Această colectare mai bună nu poate face dacă nu faci digitalizarea, nu s-a făcut de 32 de ani.”, a adăugat premierul.

Cu privire la informațiile apărute despre eliminarea facilităților din domeniul IT, premierul spune că nu au existat astfel de discuții. „IT-ul, nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT.

Este o minciună şi o dezinformare faptul că cineva a luat în discuţie. IT are o scutire la impozitul pe venit, nu va exista o discuţie de scoatere a acestei facilităţi la IT şi nici nu a existat”, a mai spus șeful Executivului, luni, 3 iulie.

Ce se va întâmpla cu facilitățile din agricultură și construcții

Pe de altă parte, în privința facilităților din construcții și agricultură, Marcel Ciolacu a spus că urmează să fie purtate discuții cu actorii principali. Liderul Guvernului a amintit că există un jalon trecut în PNRR, iar dacă nu va fi îndeplinit, România ar putea pierde bani. Prin urmare, până în 2026, aceste facilități ar urma să fie scoase.

”Acolo avem facilităţi în ceea ce priveşte impozitul pe venit dar şi CASS. CASS înseamnă sănătate. Vrem să sănătate dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până când nu ne vom aşeza cu actorii principali la masă. Mai mult, avem un jalon trecut în PNRR. Dacă nu îl îndeplinim pierdem bani şi pierdem reforme pe care eu mi le asum. Nu am nici cea mai mică reţinere, în care spune ca treptat până în 2026 să scoatem aceste facilităţi.

Nu ştiu dacă vom scoate facilitatea anul acesta. Nu ştiu dacă vom discuta cu constructorii şi agriculturii astfel încât să avem un calendar de îndeplinire a jalonului în 2026, împreună. Ce vreţi să facem cu ţara asta? Să o întreptăm spre un dezastru, într-un blocaj total şi să nu ne mai asumăm nicio reformă sau să ne facem treaba pentru care ne plătiţi. Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm, indiferent dacă deranjează sau nu. Nu o fac pentru mine sau pentru Guvern. O facem pentru ce ne-am asumat în faţa Europei”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.