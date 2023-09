Marcel Ciolacu, despre pachetul fiscal: “Nimeni nu îl va trece noaptea pe furiş. Îl vom adopta până la sfârşitul lunii”

Marcel Ciolacu a declarat că pachetul fiscal-bugetar pentru care guvernul îşi va asuma răspunderea în parlament va fi făcut public în câteva zile, iar până la sfârşitul lunii va fi încheiat întreg circuitul, inclusiv asumarea răspunderii în faţa legislativului. Premierul a dat asigurări că acest pachet nu va fi trecut “noaptea pe furiş”.

Salariul minim va crește cu 93 de lei net, de la 1 octombrie

nu vor fi instituite măsuri de austeritate. Dimpotrivă, şeful guvernului vorbeşte despre creşteri de salarii, salariul minim urmând de altfel să fie majorat cu 93 de lei, net.

“Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu e nicio austeritate şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră tăind salariile la români”, a spus Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, premierul a declarat că nu este de acord ca bugerii cu salarii mari să primească în continuare tichete de vacanţă. “Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni. Mai putem sta două trei zile”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a fost întrebat dacă va exista o taxă pentru bănci, aşa cum a declarat ministrul Marcel Boloş, însă a evitat să dea un răspuns clar. “Veţi vedea în două, trei zile tot pachetul. Nimeni nu îl va trece noaptea pe furiş. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun la Parlament amendamente.

Va respecta legea şi va fi în transparenţă, deoarece el trece prin Guvernul României, unde trebuie să primească avizele. Deci totul va fi cât se poate de transparent. Şi cu băncile veţi vedea în două-trei zile”, s-a rezumat să spună Marcel Ciolacu.

Anterior, luni seara, va fi impusă o taxă pe cifra de afaceri a multinaţionalelor care raportează venituri mici, dar şi o taxă pentru veniturile excepţionale ale băncilor.

Tot în declaraţiile sale de marţi, Marcel Ciolacu s-a referit şi la un pachet pentru combatarea evaziunii fiscale. “Pachetul pe care îl va finaliza domnul ministru va fi cel pe combaterea evaziunii fiscale şi pe urmă va fi reforma din sistemul administrativ. Şi avem dialog normal şi cu administraţia centrală, şi cu partenerii sociali, şi cu administraţia locală.

E un lucru cât se poate de normal. Şi al treilea este pachetul fiscal, astfel încât România să fie sustenabilă şi anul acesta, dar şi în anii viitori până când România va veni cu o reformă fiscală care este prinsă în PNRR ca şi jalon”, a mai spus Ciolacu.