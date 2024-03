Marcel Ciolacu, la Congresul PES: „Europa are nevoie de umanizare, nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă”

Marcel Ciolacu a afirmat că Uniunea Europeană are nevoie de implementarea unui număr mai mare de politici sociale, care să se traducă în „umanizarea” Europei astfel încât „nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă”.

„Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia și ideile pe care le susține social-democrația europeană! Când spunem că nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă, trebuie să și trecem la fapte. Și, cu modestie o spun, noi am fost cei care am făcut mereu lucrul acesta”, scris primul-ministru într-o postare pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ciolacu susține că socialiștii europeni pot realiza acest lucru prin desemnarea lui Nicolas Schmit drept candidat al PES la funcția de președinte al Comisiei Europene, după alegerile europarlamentare care vor avea loc la începutul lunii iunie.

„Fie că vorbim de Pedro Sanchez în Spania, de Antonio Costa în Portugalia, de Stefan Lofven în Suedia, de Mette Frederiksen în Danemarca, de Olaf Scholz în Germania sau de Partidul Social Democrat în România, noi am fost cei care am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă, i-am sprijinit pe tineri și am dezvoltat țările noastre. Iar un exemplu în acest sens este Nicolas Schmit. Comisarul pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale, omul care a dezvoltat programul SURE prin care am salvat milioane de locuri de muncă. În cadrul SURE, România a beneficiat de peste 3 miliarde de euro”, a mai scris Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Într-o postare anterioară, Ciolacu își exprima satisfacția pentru faptul că stânga europeană l-a desemnat pe Nicolas Schmit drept candidat la șefia Comisiei Europene, candidatură ce urmează să fie oficializată la care se desfășoară la Roma.

„Nicolas este un prieten al României care ne-a sprijinit în scoaterea pragului impus pensiilor în PNRR și în atragerea de fonduri europene suplimentare de către țara noastră”, spunea Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

În cadrul reuniunii de la Roma, președintele PSD a discutat cu președintele PES Stefan Lofven despre strategia social-democraților români pentru și a avut o discuție și cu Elly Schlein, secretarul general al Partidului Democrat din Italia, căreia i-a mulțumit pentru disponibilitatea sa de a sprijini reprezentarea românilor pe listele Partidului Democrat la viitoarele alegeri.

De asemenea, Marcel Ciolacu a avut o întâlnire cu liderul socialiștilor din Spania, premierul Pedro Sanchez, unul din subiectele principale fiind posibilitatea acordării dublei cetățenii românilor care muncesc și locuiesc în țara iberică.

ADVERTISEMENT

„Am profitat de ocazie pentru a-i mulţumi premierului spaniol pentru sprijinul oferit de Preşedinţia Spaniei la Consiliul UE în vederea aderării României la spaţiul Schengen pe cale aeriană şi maritimă la finalul lunii martie”, a precizat premierul român.