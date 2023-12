Marcel Ciolacu, prima reacție după tragedia de la Ferma Dacilor. „Toată lumea va plăti”

După ce șapte persoane și-au pierdut viața în urma incendiului devastator de la Pensiunea Ferma Dacilor, produs în dimineața celei de-a doua zile de Crăciun, premierul Marcel Ciolacu a venit joi seara cu primele declarații pe marginea acestui subiect.

Marcel Ciolacu, despre incendiul de la Ferma Dacilor

Premierul Marcel Ciolacu a promis că toți cei vinovați , însă a precizat că așteptă rezultatele anchetelor demarate de către autoritățile competente. El a precizat că așteptă propuneri pentru modificări ale legislației ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Totuși, el s-a arătat șocat că nu exista nici măcar un detector de fum în acea pensiune.

„A fost o catastrofă şi condoleanţe familiilor, au murit şi copii şi tineri. Toată lumea s-a dus să petreacă Crăciunul. (…) Astept raportul comisiei de anchetă şi mai mult ca sigur că vicepremierul şi domnul Arafat o să vină şi cu propunerile de modificări legislative. Ce nu pot să înţeleg, să nu ai nici detector de fum într-o pensiune?”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

El a precizat că trebuie modificat sistemul de autorizare și verificare, dar a ocolit un răspuns direct când a fost întrebat . Legat de acesta din urmă, premierul l-a lăudat pe șeful DSU, spunând că a reușit revoluționarea sistemului de intervenție în cazurile de urgență.

„Trebuie o modificare a legii, cum s-a întâmplat după Crevedia. După 30 de ani, ne trebuie o România ordonată. Și coordonată. Nu se mai poate (…) Trebuie schimbat sistemul de verificare și de autorizare. Dacă nu vom lua măsuri de autorizare, de fond, tot timpul vom fi în defensivă și oameni își vor pierde viața.

A avut o realizare fantastică, sistemul de urgență. Când eram vicepremier, cu Tudose, se pierdeau bani europeni, (Arafat) a venit cu propunerea să mutăm o sumă importantă la ISU pentru modernizare. Mă bucur mult că s-a întâmplat acea utilare.

Îl respect pe domnul Arafat pentru tot ce a făcut în sistemul de urgență, unul dintre cele mai performante din Europa. E subordonat unui ministru, ministrul de interne. Sunt ferm convins, la cum îl cunosc pe domnul Predoiu, că va veni după anchetă cu toate modificările pe care trebuie să le facă Guvernul după acest incident. Pe mine mă interesează să fac prevenție, să nu mai avem nenorociri”, a mai spus premierul.

Despre lipsa avizelor la incendiu

În momentul în care premierul Ciolacu a fost întrebat cum a fost posibil ca o pensiune să funcționeze atâția ani fără avizul ISU, acesta a susținut că este o situație generală în țara noastră. Premierul a spus că multe instituții din țară, școli, biserici și chiar Palatul Parlamentului funcționează fără un astfel de aviz.

„Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie.

Sunt supoziţii că în fiecare cameră s-a băgat un reşou şi nu a dus instalaţia electrică. Acest lucru nu pot să îl prevezi, dar, în schimb, să nu ai detectoare de fum… e un lucru elementar. Să vedem ancheta şi cine este vinovat. Am văzut demisii în acest moment. Vom vedea cu certitudine că toată lumea va plăti. S-a râs de mine când am zis că ne trebuie o Românie ordonată. Sunt mii de instituţii care nu au acest aviz”, a mai precizat Marcel Ciolacu la postul România TV.