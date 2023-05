Marcel Ciolacu va insista pentru păstrarea lui Sorin Grindeanu în Guvern, după rotativă. Ce spune despre Mihai Tudose

Marcel Ciolacu spune că va insista pentru păstrarea lui Sorin Grindeanu în Guvern, chiar dacă acesta nu va mai deţine portofoliul Ministerului Transporturilor, ca în prezent. Liderul social-democrat a vorvit şi despre posibila cooptare în Executiv a fostului premier Mihai Tudose.

Marcel Ciolacu nu vrea tehnocraţi în Guvern

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă va insista ca PSD , în condiţiile în care se afirmă că Sorin Grindeanu, deţinătorul portofoliului, ar trebui să aibă continuitate. “Nu. Voi insista să îl păstrez pe Sorin Grindeanu”, a spus Ciolacu, liderul social-democrat neexcluzând astfel să-i ofere acestuia o altă funcţie în cadrul guvernului.

În ce priveşte prezenţa în viitorul Guvern a lui Mihai Tudose, Ciolacu a declarat: “O să discutăm. Mihai Tudose, în primul rând, a fost prim-ministru al României, are capacitatea de a vedea economic şi administrativ întreg tabloul. Câteodată să intri într-un minister este şi o decizie personală şi iei în calcul anumite lucruri personale”.

Preşedintele PSD a mai spus că a căzut de acord cu actualul premier Ciucă să încerce să schiţeze viitorul Guvern în funcţie de persoane, nu de posturi, subliniind că nu este adeptul unor cabinete de tehnocraţi. “Nu ştiu câte o să aveţi de învăţat de la mine, dar sigur eu o să am foarte mult de la dumneavoastră, în schimb pot să vin cu anumite garanţii.

În primul rând, vă garantez că în continuare România o să aibă o stabilitate politică, cu tot ce vedem câteodată la televizor, toate nenorocirile care se întâmplă, avem şi noi, politicienii, limitele noastre şi cu adevărat până în 1 iunie o să existe o rotaţie de prim-miniştri, dar o să fie una lină şi una aşezată. Mai avem încă de închis anumite detalii şi negocieri.

Vă spun foarte sincer, am ajuns la o concluzie cu domnul prim-ministru Nicole Ciucă să încercăm să creionăm viitorul Guvern în funcţie de persoane, nu de posturi şi încercăm să aşezăm cât mai potrivit oamenii cei mai competenţi şi cu randamentul cel mai bun guvernamental. Nu sunt adeptul unor guverne de tehnocraţi, pentru că cred că aşa am fost crescut, dar sunt ferm convins că şi în interiorul politicienilor găsim oameni să facă faţă acestor provocări”, a declarat Ciolacu, la deschiderea Summitului Romanian Business Leader.

Preşedintele PSD s-a referit şi la de lege în Parlament. El a adăugat că ministrul Muncii, Marius Budăi, se va duce săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a discuta pe această temă cu oficialii europeni.

Întrebat dacă a primit raportul Băncii Mondiale cu privire la proiectul privind pensiile speciale, Marcel Ciolacu a răspuns: “Nu am primit niciun raport, nu mi-a făcut nimeni nicio prezentare. Am avut discuţii cu ministrul Muncii în fiecare zi în ultimele trei zile, cel puţin, şi în continuare o să am aceste discuţii. Presupun că domnul ministru, săptămâna viitoare, se va duce la Bruxelles şi vom veni totuşi cu ceva foarte clar.

Avem timp să terminăm şi în Parlament, sesiunea parlamentară se termină pe 1 iulie, deci nu e nicio problemă, avem timp. Problema este că trebuiau deja închise, fiind în cererea de plată numărul 3, dar sunt ferm convins că ne vom încadra”.