Marcel Răducanu a îngropat „securea războiului” cu FRF: „Nu sunt ranchiunos”

Se pare că despărțirea de FRF nu l-a deranjat pe Marcel Răducanu. Fostul internațional a făcut parte din comisia tehnică a federației. Cu toate acestea, Răducanu susține că este în relații bune Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță și este pregătit să meargă la meciurile României de la Euro 2024.

Marcel Răducanu a îngropat „securea războiului” cu FRF

La FANATIK SUPERLIGA, . Fostul internațional a explicat că se află în relații bune cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, chiar dacă nu a mai fost chemat în comisie. Răducanu susține că va fi prezent la meciurile “tricolorilor” de la Euro 2024 din Germania.

“(n.r. Cum este relația cu FRF?) E ok, chiar dacă nu mai sunt chemat acolo la comisie, dar și cu domnul Burleanu am mai scris în ultimul timp, cu Mihai Stoichiță. E o relație foarte normală, chiar dacă nu mai sunt chemat. E ok pentru mine nu o iau așa ca tragedie.

Venisem cu un gând bun. Am vrut să ajut la nivel de copii și juniori, clar și la loturile naționale. Dar asta a fost. Eu nu sunt ranchiunos, nu țin așa ceva. Sper ca meciurile naționalei să fie aici, la Dortmund sau în apropiere, la Dusseldorf. Pot să mă duc fără niciun fel de problemă și la Hamburg”, a spus fostul internațional.

Reacția lui Răducanu după calificarea României la Euro 2024

Marcel Răducanu este stabilit în Germania. Fostul internațional a evoluat pentru Borussia Dortmund și a decis să se stabilească acolo. Cu toate acestea, Răducanu și-a păstrat legătura cu fotbalul românesc. Astfel, .

“Nu prea se vorbește aici în presă de meciurile echipei naționale. Dar eu m-am bucurat foarte mult, mai ales că ultimele 2 meciuri le-au jucat bine, chiar dacă a fost un fotbal sărac, totuși ne-am calificat după atâția ani la un turneu final.

De abia aștept să vină aici să îi văd și eu la meciuri, să dea Dumnezeu să joace bine, sper să progreseze foarte mult, pentru că aici e altceva. Nemții au scris despre înfrângerea lor cu Austria. E ceva ciudat, cred că nu înțelegem mai deloc ce se întâmplă de fapt.

Dacă nici nemții nu au calitate, nu știu ce să mai zic. E ceva care nu funcționează cu toate că au jucători de valoare. De ce nu? E ok să cadă România cu Germania. Noi am jucat foarte bine cu ei, acum câțiva ani, abia au făcut 2-1. De ce nu? Bine, mai sunt câteva luni până atunci, sunt sigur că se vor schimba și aici câteva lucruri”, a declarat Marcel Răducanu.

