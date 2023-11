„Tricolorii” care l-au impresionat pe Marcel Răducanu: „Are o carieră foarte bună în față”

România a terminat în fața Elveției și a Israelului și a încheiat grupa cu 22 de puncte. Pe locul 2 s-a clasat Elveția, cu 17 puncte.

România s-a calificat de pe primul loc la Euro 2024

“Nu prea se vorbește aici în presă de meciurile echipei naționale. Dar eu m-am bucurat foarte mult, mai ales că ultimele 2 meciuri le-au jucat bine, chiar dacă a fost un fotbal sărac, totuși ne-am calificat după atâția ani la un turneu final.

De abia aștept să vină aici să îi văd și eu la meciuri, să dea Dumnezeu să joace bine, sper să progreseze foarte mult, pentru că aici e altceva. Nemții au scris despre înfrângerea lor cu Austria. E ceva ciudat, cred că nu înțelegem mai deloc de se întâmplă de fapt.

Dacă nici nemții nu au calitate, nu știu ce să mai zic. E ceva care nu funcționează cu toate că au jucători de valoare. De ce nu? E ok să cadă România cu Germania. Noi am jucat foarte bine cu ei, acum câțiva ani, abia au făcut 2-1. De ce nu? Bine, mai sunt câteva luni până atunci, sunt sigur că se vor schimba și aici câteva lucruri”, a declarat Marcel Răducanu.

Ultimul meci al naționalei a fost unul de poveste. În fața a 50.000 de oameni, România a reușit să învingă Elveția cu scorul de 1-0 grație golului marcat de Alibec.

Drăgușin, preferatul lui Răducanu

“Edi a creat o atmosferă foarte bună cu acești băieți. Are jucători cu experiență, are și jucători tineri. I-a făcut să creadă în ei, s-au mobilizat, ultimele două meciuri chiar au creat fotbal. Au jucat colectiv, agresiv, au ajuns la finalizare, așa cum am fi vrut să joace toate meciurile.

Portarul foarte bun, e important să își câștige meciurile. Dacă ne dădeau la început vreo 4 glouri erau probleme. După Drăgușin, e foarte bun, eu cred că băiatul ăsta o să aibe carieră. Bancu foarte bun, Rațiu pe partea dreaptă, un jucător foarte bun, foarte greu să treci de el, face și faza de atac foarte bine.

Îl ai pe Stanciu un jucător foarte bun, îl ai pe Ianis care și-a revenit după accidentarea pe care a avut-o. A fost important că a jucat meciuri atât în Spania cât și la echipa națională. A dat și goluri, asta este foarte bine pentru moralul lui. În față ai acolo, îl ai pe Alibec care e periculos”, a completat Marcel Răducanu.

“Pușcaș vă place?”, a întrebat Cristi Coste, moment în care Marcel Răducanu a răspuns: “Altă întrebare. Iar Drăgușin, la cum a jucat în ultimul timp poate să joace și în Anglia relaxat. A dovedit că e un jucător puternic, tânăr, e un fotbalist foarte bun, are o carieră foarte bună în față”.

Dragusin e preferatul lui Marcel Raducanu