Marea dezvăluire a Anei Odagiu! Regretul vieții și puterea unei iubiri surprinzătoare

Chiar daca, de curând, a spus marele DA, Ana Ogadiu ne dezvăluie cel mai mare regret al ei. Frumoasa actriță mărturisește că nu se poate descrie, în cuvinte, ce simte de când tatăl ei nu mai este printre noi.

Ana Odagiu, dezvăluiri intime din viața ei

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Ana Odagiu ne dezvăluie cum a fost cucerită de soțul ei și cât de bine gătește acesta. Frumoasa actriță recunoaște că Monica, sora ei, îi lua hainele și pantofii când era micuța și că s-au bătut mereu, dintr-o iubire ‘nărăvașă’.

Ana Odagiu dezvăluie de unde a apărut pasiunea pentru teatru, spune că nu a gătit niciodată dar că face alte lucruri minunate care compensează asta. Consideră că frumusețea nu a fost un atu în meseria aleasă să nu s-a simțit niciodată celebră.

Tot ce a dorit a fost să fie iubita. De asemenea, ne vorbește despre cel mai mare regret al ei, pierderea tatălui. De altfel, cu emoție, actrița recunoaște că acela a fost momentul în care a realizat anumite lucruri legate de viața ei.

Ana Odagiu: “Nu sunt celebră, mi-am dorit să fiu iubită”

Te-ai căsătorit de curând. Îți mai aduci aminte cum te-a cucerit soțul tău?

-Da. Cu seriozitatea lui și felul fermecător în care mi-a vorbit doua zile, el nefiind cel mai vorbăreț. Mi-a intrat pe furiș în ‘sistem’ și extrem de rapid.

Care sunt primele trei calități ale lui?

-Este extrem de talentat, de inteligent si tandru.

Când se mai întâmplă să vă certați, cine cedeaza primul?

-El cedează primul.

Ana Odagiu, cel mai mare regret

Știu că ai avut o relație specială cu tatăl tău, și că sărbătorile de iarnă… Nu mai sunt așa vesele. Îți mai aduci aminte cea mai frumoasă amintire cu el?

-Totul mi-a rămas în inimă și în gânduri. Tata era un om absolut special, din altă lume. În acest moment îmi vine în minte faptul că împlineam 7 ani, iar el era în Germania și știam că nu poate ajunge la ziua mea. Am ieșit afară cu mama și bunica să ne plimbăm și, pe traseul nostru, tata stătea ascuns după un castan. Nu vă pot explica ce bucurie m-a inundat în momentul în care l-am văzut. Avea un zâmbet și o voce atât de calde. L-am îmbrățișat cu toată puterea mea de copil.

Ce ai învățat de la el? Ce vă plăcea să faceți împreună?

-Am învățat atât de multe de la el. Matematică, fizică, îmi explica geometria în spațiu, istorie, geografie, muzică. Îmi vorbea despre oameni, despre viață, despre iubire și durere, despre curaj și despre mine. Și pentru lucrurile neînvățate, îl sunam în miez de noapte și mereu avea un răspuns îmbrăcat într-o poveste. Acum nu-l mai pot suna, dar continuă să mă învețe despre toleranță, armonie.

Ana Odagiu și sora ei, Monica, bătăi pe bandă rulantă

Cum te distrai cu sora ta, în copilărie? Vă iubeați, vă mai băteați?

-Fiind o diferență de 10 ani între noi, nu ne prea distram împreună. încălțându-se cu pantofii mei aia buni, jucându-se cu bijuteriile mele, toate astea spre disperarea mea (râde, n. red.). De iubit ne-am iubit mereu, dar mai târziu am reușit să ne comportăm în sensul iubirii. De bătut, ne băteam și atunci, ne-am bătut și mai mari fiind, însă tot din iubire. Una nărăvașă!

Cine era rebelă și cine ea mai cuminte?

-Cred că amândouă am fost și rebele și cuminți. În funcție de contexte am fost pe rând și răzvrătite, dar și tolerante și înțelegătoare.

“Au vrut să cheme poliția, erau disperați”

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de le-a ‘stat’ inima părinților voștri?

-Cred că făceam tot felul de tâmpenii mici, nu îmi aduc aminte să-i fii șocat vreodată pe ai noștri. Știu că i-am speriat foarte tare când am plecat în Paris și, în timp ce ei duceau bagajele de la mașină în hotel, noi am hotărât să nu așteptăm în camera. Așa că am plecat să ne plimbăm fără să-i anunțăm. S-au speriat, au vrut să cheme poliția, erau disperați pentru că nu știau unde dispărusem. Trebuie să precizez că eu aveam 15 ani, iar Monica avea 5.

Muzica am înțeles, este moștenire de familie. Dar de ce actorie?

-Firea mea neadaptată lumii ăsteia m-a condus spre această meserie. Plus că noi am stat în acest sos încă de mici. Teatrul, filmele românești, teatrul radiofonic, discuții despre jocul actoricesc, despre marii actori, asta mi-a plăcut. Apoi replicile din spectacole sau din filme pe care le foloseam între noi, toate ne-au educat și ne-au condus, fără să ne dăm seama, în această zonă.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată m-am îndrăgostit la 7 ani, însă îmi țineam ‘fluturii’ în lesă. Iubeam în secret (râde, n. red.).

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Nu-mi aduc aminte de gafe mari făcute într-o relație. Însă mi-aduc aminte de scandaluri de proporție pe care le administram (râde, n. red.).

“Abia când am plecat de acolo, pe strada, i-am numărat”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

-Da! Primii bani i-am făcut filmând o scenă într-un serial. Aveam 18 ani. Când am primit banii i-am luat și abia când am plecat de acolo, pe strada, i-am numărat. Știu că mi-am îndreptat spatele, am zâmbit și am considerat că sunt foarte tare. I-am cheltuit pe toți pe haine, convinsă fiind că dacă am făcut bani odată, o să tot fac.

Un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Au fost câteva momente în care am uitat textul și-mi doream să mă evapor de pe scenă. Sau câteva momente în care am râs cu lacrimi laolaltă cu publicul, lucru care m-a îngrozit. Și cu cât încercam să mă abțin, cu atât pufneam mai tare.

De neuitat este momentul în care am hotărât că ne căsătorim. Eu eram la Bacău, aveam spectacol și, chiar înainte de începerea lui, am dat cu capul într-un perete din culise, am început să sângerez. Spectacolul începea, colegii mei erau disperați, m-au dus la baie să mă spăl și, în drum spre baie, m-am împiedicat de scări și am căzut grămadă. Mi-am zis: ce face măritișul din om (râde, n. red.).

Cum e soția Ana? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Soția Ana e ca și Ana de până acum. Nu fac nimic din toate astea decât dacă este imperios necesar, dar fac alte lucruri minunate care compensează lipsa gospodinei din mine.

“Soțul meu gătește și o face într-un mare stil”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu gătesc. N-am gătit niciodată. În schimb, soțul meu gătește și o face într-un mare stil.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Au fost multe, dar cel mai greu a fost când tata s-a mutat pe un alt cer. Ce am simțit, nu se poate descrie.

Ce nu știe lumea despre tine?

-Am sărit cu parașuta și m-am îndrăgostit de acest sport. Îmi place adrenalina.

Personal, care este cel mai mare regret de pana acum?

-Nu regret nimic. Tot ce a ținut de mine consider ca am făcut. Tot ce a ținut de alții și nu au făcut, ține de regretele lor.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu. Pentru că nu sunt celebră și n-am vânat niciodată asta. Am muncit și mi-am dorit să fiu iubită și cunoscută doar ca să pot să-mi fac și mai bine meseria, în condiții și mai bune, cu oameni valoroși.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Nu. Când ești luată drept o tipă frumoasă, trebuie să te lupți mult prea mult ca să fii luată în serios. Este extrem de obositor.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeala nu ai mai repeta?

-Daca aș lua-o de la început, aș face fix la fel, doar că într-un ritm mai alert.

Unde pleci vara asta? Ce părere ai de prețurile care au ‘explodat’?

-Împreună cu soțul meu voi pleca în Italia. Sorento și Napoli. Abia asteptăm să vedem coasta amalfitană. Apoi mai am doua vacanțe și prietenele mele: Bulgaria și Barcelona. Nu mă gândesc la prețurile care au explodat! Am lucrat fără oprire luni de zile, fără să am sâmbete sau duminici. Merit vacanțele astea (râde, n. red.).