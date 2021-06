Distrugătorul american USS Laboon (DDG-58), distrugătorul britanic HMS Defender (D-36) şi fregata olandeză HNLMS Evertsen (F-805) se vor afla în apele Mării Negre.

ADVERTISEMENT

Marea Neagră, înarmată pentru întâlnirea Joe Biden – Vladimir Putin. Ce arsenal desfășoară NATO

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat este programată pentru data de 16 iunie, la finalul , primul turneu extern în calitate de președinte.

Reuniunea are mize deosebit de mari, în special având în vedere atacurile recente de ransomware din SUA, comise de hackeri despre care oficialii americani spun că se află în Rusia.

Casa Albă a indicat că Biden intenționează să acopere o „gamă completă de probleme urgente” cu omologul său rus, inclusiv controlul armelor, schimbările climatice, implicarea militarilor ruși în Ucraina, activitățile de hacking cibernetic ale Rusiei și .

ADVERTISEMENT

Pe perioada întâlnirii celor doi președinți, NATO desfășoară în Marea Neagră un mic arsenal. În cele ce urmează, vom trece în revistă câteva dintre caracteristicile fiecăreia dintre cele trei nave de război.

USS Laboon

Este un distrugător din clasa Arleigh Burke cu o putere de foc apreciabilă. USS Laboon (DDG-58) este deservită de 33 de ofiţeri şi peste 210 marinari, dispune de două platforme, care pot lansa inclusiv rachete de croazieră Tomahawk, scrie .

Nava mai dispune de lansatoare de rachete anti-navă Harpoon, 2 tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1B, 2 tuburi de lansare a torpilelor, dar şi de un tun naval principal de 127 de milimetri şi de alte sisteme clasice de armament.

ADVERTISEMENT

Distrugătorul este dotat cu cinci sisteme radar, din care unul de control al focului, şi trei sonare și are la bord două elicoptere SH-60 Sea Hawk.

HMS Defender

Este un distrugător Type 45, intrat în dotarea Royal Navy în anul 2013. HMS Defender (D36) are un echipaj format din 191 de ofiţeri şi marinari şi are în dotare platforme pentru lansarea a trei tipuri de rachete antiaeriene.

ADVERTISEMENT

Distrugătorul dispune de lansatoare de rachete anti-navă Harpoon, de 2 tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1, un tun principal naval BAE 4.5 inch Mk 8, dar şi de alte sisteme clasice de armament.

Are în dotare mai multe radare şi sisteme electronice de luptă şi are un sistem de comanda integrat furnizat de Raytheon. La bord are două elicoptere Lynx Wildcat care pot lansa patru rachete anti-navă sau două torpile anti-submarin.

ADVERTISEMENT

HNLMS Evertsen

Este o fregată din clasa „De Zeven Provinciën” care a intrat în dotarea Royal Netherlands Navy în anul 2005. HNLMS Evertsen (F805) este deservită de 201 ofiţeri şi marinari, iar navigaţia se realizează cu ajutorul unor senzori şi radare Thales.

Nava are o celulă pentru lansare rachetelor anti-navă şi anti-submarin şi dispune de peste 60 de vectori antiaerieni. Fregata mai dispune şi de un tun principat naval Oto Melara 127 mm, de două lansatoare de torpile, dar şi de alte sisteme clasice de armament şi este deservită de un elicopter NH-90.