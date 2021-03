Marele regret al lui Gică Hagi și cum se compară cu Messi: „Eu sunt mai mult număr 10!”

Patronul clubului Viitorul Constanța a vorbit cu presa din Spania și a dezvăluit că marele său regret este faptul că nu și-a continuat cariera la Real Madrid. De asemenea, el s-a comparat cu Lionel Messi.

Gică Hagi a jucat pentru „galactici” în perioada 1990 – 1992, înainte de a pleca la Brescia pentru a evolua sub comanda lui Mircea Lucescu. „Regele” susține că ar fi trebuit să rămână mai mult pe Santiago Bernabeu.

De asemenea, Hagi a vorbit despre asemănările dintre el și Lionel Messi și a declarat că se consideră mai apropiat de profilul jucătorilor de număr 10 decât superstarul de la FC Barcelona.

Marele regret al lui Gică Hagi: „Real Madrid mi-a creat mentalitatea de învingător”

Imediat după căderea regimului comunist din România, Gică Hagi devenea protagonistul unui transfer de răsunet. El pleca de la Steaua București la Real Madrid, club considerat de majoritatea specialiștilor chiar și pe atunci drept cel mai mare din istoria fotbalului.

În capitala Spaniei, Hagi avea să rămână pentru două sezoane, înainte de a se transfera în Italia, dar susține că regretă faptul că nu a jucat mai mult pentru Los Blancos. În 1990, el a câștigat Supercupa Spaniei cu echipa de pe Santiago Bernabeu, singurul trofeu cucerit pe parcursul celor două sezoane.

„Este păcat și regret că nu am reușit să câștig un campionat în perioada aceea, pentru că rezultatele m-au determinat să plec de la Real Madrid. Știți cum se întâmplă în fotbal… Am decis că este cazul să încerc o experiență într-o altă țară, deși am avut un al doilea sezon foarte reușit la Real. Mă adaptasem deja, era bine.

E clar că regret 100% că am plecat, însă asta este viața. E făcută din oportunități și din decizii. Însă una peste alta, viața mea sportivă a fost grozavă. Nu oricine poate ajunge să joace și la Real și la Barcelona. Cei de la Madrid mi-au dat posibilitatea să am această mentalitate de învingător și m-au învățat că locul doi nu contează.

Destinul meu a fost acela de a juca la două dintre marile cluburi ale planetei, iar asta m-a ajutat să îmi formez personalitatea și mentalitatea pe care le-am implementat în cadrul clubului fondat în România. Acum trăiesc pentru fotbal 24 de ore din 24. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă și în Spania”, a spus Hagi pentru Radio Marca.

Cum se compară cu Lionel Messi: „Lui îi place să marcheze, eu eram număr 10!”

Gică Hagi a vorbit și despre comparația care poate fi făcută între el și superstarul argentinian al celor de la FC Barcelona, Lionel Messi. Hagi a jucat și el pe Camp Nou între 1994 și 1996, reușind să câștige Supercupa Spaniei în 1994.

„Messi marchează mai mult decât reușeam eu să o fac, dar chiar și așa cred că avem multe caracteristici asemănătoare. La fel ca mine, și el e stângaci, rapid și foarte tehnic. Lui îi place să înscrie mai multe goluri, eu sunt mai degrabă un număr 10”, a mai spus „Regele”.