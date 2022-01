Cu ce se ocupă Maria Băsescu! Cum mai arată soția fostului președinte al României, Traian Băsescu! Video

Ajunsă la 70 de ani, Maria Băsescu pare să se bucure la maximum de liniște, iar ca bunică se implică în educația și creșterea nepoților pe care îi are atât de la Ioana, cât și de la Elena, fiicele sale din mariajul cu fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Cum arată Maria Băsescu și cu ce se ocupă acum

Pensionară, la cei 70 de ani ai săi, Maria Băsescu pare să ducă o viață foarte activă, fosta Primă Doamnă a României implicându-se în activitățile nepoților pe care îi are. Iar, recent, Elena Băsescu, cea mai activă persoană din familia fostului președinte al României pe conturile de socializare, a publicat imagini cu mama sa.

Pasionată de echitație, la fel ca și Maria, Elena Băsescu și-a dus copiii la cursuri de hipism. Într-un scurt video pe care l-a postat pe conturile sale de socializare, Elena Băsescu a surprins-o pe mama sa, Maria, în timp ce avea grijă de nepoții ei, Sofia Anais, Traian Jr. şi Anastasia.

ADVERTISEMENT

De altfel, chiar dacă este o prezență discretă, Maria Băsescu apare adeseori în compania nepoților săi, semn că se comportă ca o bunică dedicată și că are mare grijă să își ajute fiica cu treburile casnice mai ales când vine vorba de nepoței.

E adevărat, cum Elena Băsescu este mamă singură, ea având trei copii din relațiile pe care le-a avut cu Bogdan Ionescu Syda și Cătălin Gheorghe, zis Tomata, Maria Băsescu îi este de foarte mare ajutor, motiv pentru care, adeseori, petrec împreună și vacanțele sau zilele libere.

ADVERTISEMENT

Maria Băsescu a lucrat în turism și apoi a devenit casnică

De când nu mai este Prima Doamnă a României, a apărut cât se poate de rar în public, ieșirile sale, în cei opt ani scurși de când nu mai este Traian Băsescu președinte, putând fi numărate pe degete.

Conform propriilor sale declarații, Maria Băsescu s-a dedicat familiei ei și a rămas acasă atât timp cât Traian Băsescu a fost căpitan de vapor, iar ulterior Președinte al României. “De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe litoral.

ADVERTISEMENT

Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauză de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune”, a explicat , cu ani în urmă, presei.

Traian Băsescu așteaptă verdictul în dosarul de colaborare cu fosta Securitate

Dacă Maria Băsescu este o prezență cât se poate de discretă, soțul ei și fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu are o viață la fel de liniștită. Mai mult chiar, în cei opt ani scurși de la terminarea mandatului său, problemele lui sunt cât se poate de serioase.

ADVERTISEMENT

Astfel, la sfârșitul lunii februarie a acestui an, Traian Băsescu se va înfățișa în fața Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie pentru a fi judecat recursul dosarului în care acesta a fost declarat colaborator al Securității. Conform primului verdict, dat în septembrie 2020, Curtea de Apel București a admis acțiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) și a constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului președinte Traian Băsescu.

Traian Băsescu a fost acuzat că, în vremea în care era student la Institutul de Marină, ar fi dat informații fostei Securități, cei vizați fiind chiar colegii săi. „Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (…) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, susține Traian Băsescu în apărarea sa.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor apărute până acum, publicate de , Traian Băsescu a furnizat informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, existente în notele informative date în 05.05.1975.