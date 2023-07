Maria Constantin, primele declarații după căsătorie. A avut nași celebri

Maria Constantin, primele declarații după căsătorie. Aceasta nu mai este o femeie singură în mod oficial și a povestit despre emoțiile simțite în ziua cu pricina!

Maria Constantin, primele declarații după căsătorie

Maria Constantin a făcut primele declarații după . Cei doi s-au căsătorit civil și emoțiile au fost mari.

ADVERTISEMENT

Vedeta și soțul ei au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă și cântăreața a mărturisit că Robert Stoica a răspuns foarte hotărât că vrea să îi fie soț.

Și Maria Constantin a mărturisit că a avut emoții în momentul cu pricina, deși nu credea că o să fie așa sensibilă în momentul cu pricina.

ADVERTISEMENT

”Să știi că a fost chiar convins când a zis, nu mă așteptam la treaba asta să fie chiar atât de convins. Cumva am zis că nu o să am emoții, nu ne-am pregătit sufletește.

Eu călcăm hainele, lucuri de genul făceam. Cumva am avut emoții în momentul ăla, fără să vreau.”, a declarat Maria Constantin, conform Xtra Night Show.

ADVERTISEMENT

Cine au fost nașii Mariei Constantin

Maria Constantin a avut niște nași celebri. Este vorba despre cântăreața Kristiyana și soțul ei, care au spus că de acum înainte sunt ca o familie cu vedeta ș

De altfel, Kristiyana declara că Maria Constantin nici nu prea a avut nevoie de ajutor și chiar a lăudat-o pentru gusturile sale bune.

”Nu a trebuit s-o ajut cu nimic pentru că ea are gusturi foarte frumoase. Ce să spun, am fost impresionată de gusturile ei. Suntem o familie acum.”, a declarat Kristiyana, nașa celor doi.

ADVERTISEMENT

Maria Constantin și soțul ei s-au căsătorit și civil și religios. Dar nu au avut și o petrecere în toată regula. Au sărbătorit, dar nu așa mult, pentru că vedeta avea un eveniment la care trebuia să meargă, chiar și în ziua nunții!