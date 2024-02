Maria Lungu a spus pe cine vrea să vadă în marea finală de la Survivor All Stars: ”Sper să vină cu trofeul acasă”

Survivor All Stars este o competiție foarte dură. Anul acesta, mai mult ca niciodată, lupta este una foarte strânsă, având în vedere că sunt cei mai buni concurenți în junglă. Este destul de greu ca cineva să prezică numele care vor ajunge să lupte în marea finală. Însă, Maria Lungu, fostă concurentă Survivor All Stars are concurentul ei preferat.

Maria Lungu s-a întors acasă din Republica Dominicană

Cu fiecare săptămână care trece, competiția Survivor All Stars devine din ce în ce mai grea. Concurenții trebuie să treacă prin probe dificile, iar eliminările destabilizează echipele. Lupta pentru marele premiu nu este deloc ușoară, dar orice sacrificiu va merita din plin.

Maria Lungu știe cel mai bine ce înseamnă competiția Survivor All Stars. Deși nu a fost primul contact al ei cu jungla, concurenta susține că .

Maria Lungu a luptat cot la cot cu echipa ei pentru a câștiga cele mai multe recompense. Din păcate, oricât de mult și-ar fi dorit să ajungă în marea finală, traseul ei s-a oprit după șase săptămâni.

Dincolo de faptul că Survivor All Stars cere efort fizic, contează foarte mult și bunăstarea psihică. Maria a recunoscut că nu s-a integrat deloc în acest sezon și că s-a simțit bârfită de colegii ei.

de la Survivor All Stars, dar se pare că a gestionat-o foarte bine. Pentru a nu se lăsa copleșită de ceea ce se întâmpla în trib, Maria Lungu a decis să se bucure mai mult traseu și de probe.

Pe cine susține Maria în marea finală Survivor All Stars

Într-un interviu exclusiv pentru , fosta concurentă de la Survivor All Stars a descris perioada petrecută acolo ca fiind una similară cu cea dintr-o ”cușcă cu lei”. Acum, Maria a revenit acasă, de unde se poate bucura de fiecare ediție a emisiunii din perspectiva telespectatorului.

Pentru că a luat contact cu lupta direct în Republica Dominicană, Maria Lungu a reușit să îi cunoască, cât de cât, pe concurenți. Tocmai de aceea, nu i-a fost deloc greu să numească preferatul său.

Maria a declarat, potrivit aceleiași surse, că și-ar dori să îl vadă câștigător pe Jador. În concepția ei, este singurul care ar merita să se bucure de bani, dar și de titlul de supraviețuitor.

”Eu mi-aș dori să câștige Jador pentru că merită din toate punctele de vedere. E un om cu suflet mare, nu s-a lăsat niciodată. (…) Eu sper să reziste și să vină acasă cu trofeul.”, a spus Maria Lungu pentru