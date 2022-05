Marian Drăgulescu despre experiența Survivor: ”Am fost permanent în alertă, la cum să mă apăr de ceilalți concurenți, de ploaie, de foame, de frig”

Marian Drăgulescu a rezistat destul de mult în competiția Survivor, show difuzat de postul Pro TV. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, gimnastul a mărturisit că i-a fost foarte greu: nu a reușit să se acomodeze cu ploaia și cu frigul. A fost eliminat de la Survivor, dar pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Marian Drăgulescu are de ce să regrete că nu a mai ajuns în finala show-ului din Republica Dominicană.

Marian Drăgulescu: ”Sigur că m-am gândit și eu la trofeu”

Marian Drăgulescu și-a dorit să nu deranjeze pe nimeni și a fost atent la tot ce se întâmplă în jurul lui. Susține că a fost într-o alertă permanentă, pentru a se apăra de ceilalți concurenți și s-a străduit să se concentreze pe joc. Gimnastul, în vârstă de 41 de ani, s-a mutat în casă nouă. El a bifat două căsnicii, cu Larisa și cu Corina. Cu prima soție are doi copii.

Ai rezistat foarte mult în competiție. Cum ai reușit?

– Așa este, am reușit pentru că am avut răbdare, am fost atent la tot ce se întâmpla în jurul meu, nu mi-am dorit să deranjez pe nimeni, dar în același timp am fost permanent în alertă, la cum să mă apăr de ceilalți concurenți, de ploaie, de foame, de frig, și am încercat cât am putut de mult să mă concentrez pe joc, să înțeleg regulile, să aduc puncte, și să rămân sănătos.

Regreți că ai ieșit din concurs?

– Sigur că m-am gândit și eu la trofeu, la ce emoții și la ce bucurie imensă ar fi fost pentru mine, familia mea și pentru cei care m-au susținut. Chiar mi-am imaginat cum aș fi ridicat trofeul deasupra capului.

Dar nu plec cu regrete de aici, din contră, sunt mândru și recunoscător, pentru că am reușit să trec cu bine peste toate provocările, știu că tot ceea ce a ținut de mine am făcut, iar ce nu a mai fost în controlul meu îl numesc destin, și îl accept întotdeauna cu brațele deschise.

”Nu am reușit să mă acomodez cu ploaia și cu frigul”

Când ți-a fost cel mai greu?

– Cu siguranță nu am reușit să mă acomodez cu ploaia și cu frigul. Am prins multe ploi, multe momente în care ploua torențial câteva zile la rând, dormeam în apă, păturile ude, hainele ude pe mine, cu rucsacul plin cu apă, sincer nu mai aveam ce să mai pun pe mine, ca să mă usuc și să mă încălzesc.

Familia ta ce a spus după eliminare?

– Sunt foarte mândri de mine, au văzut și ei prin câte provocări am trecut, și abia mă așteaptă acasă.

Ai apucat să vorbești și cu ai tăi copii? Ei ce au spus?

– au văzut emisiunea, au fost alături de mine, am povestit, ei sunt la vârsta la care experimentează multe în viață, așa că m-am bucurat că am aflat multe vești frumoase despre ei.

De un an s-a mutat în casă nouă

Cum este să intri în competiții sportive cu fiul tău?

– A fost un moment inedit și mă bucur că am avut acea ocazie unică, deoarece el a ales alt drum acum, este pasionat de muzică, este foarte talentat, și sunt alături de el.

Spuneai, la un moment dat, că îți faci casă în Pantelimon. În ce stadiu ești cu ea?

– M-am mutat deja în anul 2021, și mă bucur de iarba verde, de aerul curat, câinii sunt foarte fericiți și ei. Acum pot invita și eu familia și prietenii la un grătar.

Ce își dorește cel mai mult

Ce ai de gând să faci în viitor? Ce planuri ai?

– Să mă bucur și mai mult de viața frumoasă pe care o am, să îmi petrec mai mult timp de calitate cu iubita mea, cu familia, cu prietenii, cu cățeii și pisicile. Îmi doresc să fiu sănătos și să mă dezvolt personal.

Ți-ai făcut deja planuri cu banii câștigați la Survivor?

– Sigur că da, veți afla și voi la momentul potrivit.