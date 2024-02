Marian Golea vine cu vești fantastice pentru zodii! Pentru 4 nativi începe cea mai bună perioadă din an și le merge ca pe roate

Pe final de săptămână, astrele lucrează, astfel că unii nativi din Zodiacul Chinezesc vor avea parte de multe surprize. Se anunță o perioadă prolifică pentru dezvoltarea personală, dar și pentru investiții financiare. Mare atenție, însă, asta nu se aplică tuturor zodiilor!

Cele patru zodii norocoase, potrivit lui Marian Golea

uimitoare pentru unii nativi ai Zodiacului Chinezesc. În această perioadă, 4 zodii vor fi protejate de astre și pot spune că sunt chiar răsfățatele zodiacului. În viața lor apar schimbări benefice, iar lucrurile se așează în așa fel încât totul să meargă strună.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu toate zodiile primesc vești bune de la astre. Însă, cei patru norocoși vor simți din plin că acesta este anul lor și prin curaj pentru a pune în practică cele mai mărețe idei. Iată pentru acești nativi.

Primii nativi norocoși sunt Șobolanii. Aceștia pot fi în poziție de conducere, însă, doar dacă știu cum să își valorifice atuurile. Pot exista situații în care, deși sunt în poziția favorabilă, comportamentul lor este cel care îi trage în jos.

ADVERTISEMENT

La fel de norocoși ca Șobolanii sunt și Bivolii. Acești nativi o duc foarte bine, dar trebuie să învețe să nu dea înapoi. Pot veni niște prieteni sau chiar familia care îi poate influența. Slabi de îngeri, Bivolii pot ceda imediat și pot renunța la dorințele lor doar pentru a-i face pe alții să se simtă bine.

Nativii Iepure sunt răsfățații Zodiacului Chinezesc

Una dintre cele mai norocoase zodii este Tigrul. Nativii Tigru sunt foarte bine, pot pune bazele unei dezvoltări profesionale, dar trebuie să țină cont de un aspect. Și anume, să nu plece urechea la cei din jur.

ADVERTISEMENT

Pentru a ajunge acolo unde își dorește, . Niciodată nu a dat greș atunci când a acționat pe cont propriu și nu a ținut cont de cei din jur.

Iepurele are și el un an norocos. Astrele se aliniază în așa fel încât totul se leagă pentru acest nativ. Orice își propune, reușește să obțină. Are o forță uimitoare și o determinare cu care poate muta munții din loc. Nimeni nu trebuie să se ia la bătaie cu iepurele.

ADVERTISEMENT

Pentru toate cele patru zodii menționate urmează o perioadă în care este cel mai bine să își pună ordine în gânduri. Prioritățile trebuie și ele restabilite, mai ales că, vor avea surpriza să afle că unele persoane din anturajul lor nu le vor binele.