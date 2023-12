Mariana Moculescu a ajuns pe masa de operație! Ce a pățit controversata starletă: ”Am fost conștientă”

Mariana Moculescu a ajuns la 55 de ani. Iar la a doua tinerețe, având în vedere că încă câștigă bani din felul în care se afișează pe internet, a simțit nevoia să își aducă anumite îmbunătățiri. Doar că, la vârsta ei, nu mai ajunge cu puțină sală și dietă fără pâine, ea a avut nevoie de doctori.

Mariana Moculescu, pe masa de operație

Acum ceva vreme, ca să arate mai bine. A apelat chiar și la un medicament controversat, folosit de anumite vedete de la Hollywood. Doar că experiența nu a fost una chiar plăcută pentru starletă.

“Am făcut timp de o lună de zile injecții cu Ozempic. Am slăbit într-adevăr, dar nu mă simțeam bine deloc. Vomitam foarte des, a fost groaznic. Am văzut că și Kim Kardashian a făcut aceste injecții, ca să intre în rochia lui Marylin Monroe. Eu am avut reacții urâte de la acest medicament. (…)

Am ajuns să mă rog la Dumnezeu, să nu îmi mai fie rău. Mi-a tăiat și pofta de mâncare, nu mai puteam să mai mănânc. Am slăbit vreo 5 kilograme, dar mi-a fost foarte rău. Mi s-a spus că din cauza acestui medicament, mâncarea nici nu se digeră în stomac”, spunea Mariana Moculescu pentru FANATIK.

Acum însă, a dezvăluit , a apelat la serviciile unui medic estetician. Își dorește totuși să arate mult mai tânără, așa că singura soluție a fost să ajungă pe masa de operație, informează . Și, pentru asta, Mariana Moculescu a făcut orice sacrificiu posibil.

Cât a costat operația pentru controversata vedetă

Mariana Moculescu a dezvăluit că și-a făcut o intervenție chirurgicală care să îi ofere un figură întinerită, mai luminoasă. Iar pentru asta vedeta a fost nevoită să bage serios mâna în buzunar. Pare-se, o procedură precum cea a starletei costă în jur de 2.000 de euro.

„E prima mea operație estetică la vedere. Am mai făcut la 30 de ani o liposucție, iar acum am făcut un semilifting facial și aș vrea să îi mulțumesc doctorului estetician. A fost o operație cu anestezie locală, un mare curaj, pentru că eu sunt o fricoasă.

Sunt mai mult de atât, sunt o panicoasă, fac atacuri de panică din tinerețe și am precizat asta doctorului. Totul a decurs excepțional de bine, de la început până la sfârșit. A durat o oră și jumătate și datorită anesteziei locale nu am simțit durere, însă am fost conștientă de toate etapele intervenției chirurgicale.

A fost ceva inedit, în afara faptului că m-a întinerit. Anestezie locală se face prin mai multe înțepături, apoi se face o incizie, se taie, se decupează, se cauterizează. Am avut cu mine un prieten absolvent de arte, mă mir că a rezistat să se uite, până la un moment dat, când se trăgea de pielea feței și atunci a plecat că i s-au înmuiat picioarele.

Pe mine m-a dus Nidia, fiica mea, ea și-a dorit foarte mult pentru mine acest lucru, să-mi fie redată tinerețea pe chip. În ciuda faptului că eu am făcut foarte multă gimnastică, și gimnastica feței nu doar a corpului, am și renunțat la fumat de 3 ani de zile și am avut grijă să folosesc mereu creme, uleiuri”, a dezvăluit Mariana Moculescu pentru sursa citată.