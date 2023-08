Marica, prima declarație despre reacția sa la ratarea lui Tavi Popescu cu CFR

FCSB – CFR a marcat revenirea trupei lui Becali pe stadionul din Ghencea. Partida s-a jucat cu casa închisă, iar spectatorii de lux nu au lipsit de la meciul câștigat de FCSB cu 1-0. . O ratare a lui Popescu l-a supărat pe acționarul Farului.

Marica, supărat după ratarea lui Octavian Popescu

“Îmi place Octavian Popescu și mi-a părut rău că a avut o execuție slabă. A fost o șansă incredibilă în care execuția lui a lăsat de dorit. Așa cum îmi place și Petrila să fiu sincer. Sunt jucători care îmi plac, pe care vreau să îi văd crescând și vreau să îi văd la echipa națională. Îmi pare rău pentru ei când au nereușite”, a spus Marica.

ADVERTISEMENT

“Mă uitam și mă gândeam că ce e cu Ciprian? Bine, mi-am dat seama că e vorba de Octavian Popescu. M-am gândit că îți place Octavian Popescu foarte mult. Dar cred că multe lume te-a sunat să te întrebe, nu? Să te întrebe ce a fost cu acea reacție, te-au întrebat dacă ești stelist deghizat”, a declarat Horia Ivanovici.

Octavian Popescu este unul din produsele de export de top ale FCSB-ului. În vârstă de 20 de ani, Popescu are deja 28 de goluri înscrise în tricoul roș-albastru și este vizat de un transfer în vest. Deși este văzut ca unul din vedetele echipei, tânărul jucător nu are locul de titular asigurat. Coman este preferat pe poziția de aripă stângă.

ADVERTISEMENT

Petrila joacă pe aceeași poziție ca Octavian Popescu. În vârstă de 22 de ani, Petrila este un produs al celor de la CFR, iar în această vară a reușit un transfer intens comentat la Rapid București. În cel mai bun sezon al său, Petrila a reușit 9 goluri în 31 de meciuri pentru clujeni. Următorul an a fost mai slab însă. Doar trei reușite a avut aripa proaspăt adusă în Giulești.

Popescu și Petrila, printre preferații lui Marica

“Nu, nu. Repet, îmi place puștiul. Sper de la el să facă mai mult, să facă pasul mai departe. E un tânăr jucător de viitor. E un jucător care îmi place, dar parcă de fiecare dată face câte o atingere în plus. Întârzie mereu, are o întârziere care nu îl ajută. Mai are nevoie de timp și mi-a părut rău pentru el.

ADVERTISEMENT

A avut o ocazie fantastică. La fel cum îmi place și Petrila, foarte mult, vreau pentru el să reușească”, a declarat Ciprian Marica pentru FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici a interevenit în spirit de glumă: “Luați-l la Farul să îl învețe Gică cum să joace”. Răspunsul lui Marica a venit imediat: “Noi l-am vrea, dar…” semn că un posibil transfer nu se încadrează in bugetul Farului.

Chiar dacă Popescu și Petrila sunt monitorizați de echipe din vest, Farul lui Marica este cea care a reușit ultimul transfer de senzație. , echipa la care va juca din 2024. 3 milioane de Euro a încasat echipa din Constanța pe Mazilu.

În fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO se transmite în direct FANATIK SUPERLIGA cu HORIA IVANOVICI. Emisiunea este, de asemenea, în premieră, în aceeași zi, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial, de la 17:30.

ADVERTISEMENT