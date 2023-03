Marina Almășan, de 1 Martie, despre viață și Victor Socaciu: ”A însemnat și ziua primului meu soț”

1 Martie are o semnificație cu totul aparte pentru Marina Almășan! Prezentatoarea de la TVR nu sărbătorește doar venirea primăverii, prilej cu care doamnele sunt răsfățate cu o floare sau un mărțișor, ci și o altă zi extrem de importantă pentru ea!

Marina Almășan își serbează tatăl, chiar de 1 Martie. Fiul ei, Victoraș Socaciu, a sunat-o de dimineață

Tatăl vedetei împlinește astăzi vârsta de 91 de ani, ocazie în plus pentru ca realizatoarea de televiziune să îi fie aproape, bucurându-l cu un cadou special. La rândul ei, Marina a fost și este în continuare răsfățată de părintele a cărui zi de naștere este fix pe 1 Martie.

Marina ne-a povestit ce amintiri are legate de Mărțișor, dar și ce mărțișor special a primit astăzi. Este vorba despre un apel telefonic emoționant de la fiul ei, Victoraș, plecat în Dubai.

„Am primit niște cadouri sub formă de Mărțișor. Cel mai frumos mărțișor a fost telefonul dat de fiul meu, care e la Dubai. Nu are cum să îmi trimită de acolo vreun cadou, dar m-a sunat și mi-a spus: `Eu sunt mărțișorul tău`”, a dezvăluit Marina Almășan, în exclusivitate pentru FANATIK.

ne-a mai spus că păstrează toate mărțișoarele pe care le-a primit de-a lungul vieții, iar pe unele le-au dus copiii ei la școală, când erau mai mici, profesorilor.

Victor Socaciu îi oferea brățări de aur în loc de mărțișoare: „I-am zis să se oprească, nu avem de gând să ne deschidem un magazin de aur”

„Păstrez mărțișoarele. Când erau copiii mici, se aprovizionau din casă și se duceau la profesoare cu ele”, a completat Marina. Legat de 1 Martie, vedeta TVR își amintește de cadourile pe care i le făcea fostul soț, .

Vedeta primea de multe ori brățări de aur de la el, dar la un moment dat i-a spus să se oprească, pentru că nu e înnebunită după bijuteriile din aur ;i avea, deja, prea multe.

„Știu că Victor, fostul meu soț, îmi dădea câte o brățară de aur. S-au adunat cam multe, la un moment dat, iar mie nu-mi place în mod special aurul.

I-am zis după 7-8 astfel de mărțișoare să se oprească, i-am zis că nu avem de gând să deschidem un magazin de aur”, ne-a declarat, în exclusivitate, Marina Almășan.

După cum spuneam, ziua de 1 Martie are o însemnătate un pic mai diferită pentru prezentatoarea tv. Este ziua tatălui ei, pentru care s-a pregătit astăzi încă de dimineață.

Prezentatoarea de la TVR 2 se sfătuiește des cu tatăl ei, despre care spune că e o bibliotecă ambulantă

„Chiar acum mă duc să-mi felicit tatăl. El e foarte ceremonios, e un cavaler de modă veche. Are un pachet de mărțișoare pentru soție, pentru mama, pentru mine, pentru nepoată, dar cum ea nu e în țară nu i-l va putea oferi, pentru nora lui.

Având în vedere că fiica mea nu e în România a mai economist un mărțișor (n.r.: râde). Mi-l întinde în fiecare an cu mâinile tremurânde. Tata, pe lângă aceste cadouri, fiind jurnalist, se pricepe se mânuiască bine și cuvintele, mereu are ceva să îmi spună în această zi. Am fost o răsfățată.

Are 91 de ani, dar este verde și extrem de activ. E genul de om ca la vârsta lui face gimnastică în fiecare dimineață, E neobosit. E un analist politic cum rar mi-a fost dat să văd.

Știe toate curentele de idei, toate alianțele politice, toate pronosticurile date de analiștii lumii. E o bibliotecă ambulantă. Când am o temere să spun ceva greșit, ceva ce nu e politically correct sau istoric nu e corect, mereu mă sfătuiesc cu el”, a mărturisit Marina Almășan pentru FANATIK.

„Eu i-am cumpărat un telefon mobil, din acela pentru vârsta a treia”

Întrebată ce cadou îi va oferi părintelui ei, Marina ne-a spus că îi place să îl surprindă de fiecare dată, mai ales că e genul de tată care nu vrea ca ai lui să dea bani pentru cadouri.

„El nu își spune pretențiile. El spune mereu că noi, copiii, nu trebuie să cheltuim bani pentru părinți. Eu, de obicei, vânez diverse semne și îmi dau seama cam ce nevoi are. L-am surprins că spunea că telefonul lui nu mai e așa bun. Dacă îi ziceam că îi iau unul, îmi spunea că are pensie și și-l cumpără el.

Eu i-am cumpărat un telefon mobil, din acela pentru vârsta a treia, căci sunt și astfel de telefoane, care au literele foarte mari pe taste. Căci săracii bătrânei nu văd bine cifrele și literele de pe taste. Mai are și un buton de S.O.S în caz că se întâmplă ceva și sună automat la 112.

Luna martie, dincolo de semnificația ei, întotdeauna a însemnat ziua de naștere a tatălui meu. O vreme, a însemnat și ziua primului meu soț, născut tot pe 1 Martie”, a încheiat Marina Almășan.