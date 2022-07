Marina Voica, o nouă provocare inedită la 85 ani. Ce a făcut în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Mă tot folosești”

În ultima perioadă Marina Voica a bifat mai multe apariții în emisiunea lui Cătălin Măruță, unele dintre acestea fiind considerate chiar controversate. De data aceasta, artista în vârstă de 85 de ani a acceptat o nouă provocare, una deloc ușoară pentru ea, după cum mărturisea în urmă cu aproximativ două săptămâni.

În vârstă de 85 de ani, Marina Voica a acceptat o provocare inedită. Ce s-a întâmplat în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță?

Dacă în urmă cu 10 luni Marina Voica a apărut pe motocicletă în emisiunea lui Cătălin Măruță, , de data aceasta, artista în vârstă de 85 de ani a spus „da” unui nou test.

Astfel, Marina Voia a acceptat să participe la curse de mașini, într-un automobil destinat unei singure persoane. Cântăreața a vorbit despre acest subiect recent, atunci când imaginile nu erau încă difuzate,

„Doamne, Cătălin, ce idee ai avut. Era să mor acolo. Tu te-ai suit vreodată în această mașinuță? Sunt într-adevăr sportivă, dar asta este o mașină groaznică.

Nu are amortizoare din astea, scutură. Dar am făcut-o până la urmă. Am crezut că nu se poate”, a spus Marina Voica atunci.

Joi, 28 iulie 2022, materialul cu pricina a fost difuzat în emisiune. Nerăbdătoare să urce în mașină, Marina Voica și-a dorit să nu fie ajutată, făcând totul de una singură.

„Am permis de 76 de ani. Cum să nu conduc? E un monstru, m-ați adus aici să conduc un monstru, dar am să conduc. Haideți, acuma, până nu mi-a trecut cheful”, a spus Marina Voica înainte de cursa de mașini.

Artista în vârstă de 85 de ani a și câștigat întrecerea, iar la final a cerut un rând de aplauze. Întrebată ce și-ar mai dori să experimenteze, Marina Voica a oferit un răspuns neașteptat.

„Un rând de aplauze. Cum a fost? Ai văzut că am făcut? Mi-a plăcut, de asta am și venit. Cosmos. Aș vrea să mor în Cosmos. Îmi faceți și mie o plăcere voi, să îmi faceți o surpriză voi”, a afirmat Marina Voica.

Marina Voica, mesaj pentru Cătălin Măruță: „Mă tot folosești”

De altfel, chiar dacă recent i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că ar vrea să fie lăsată în pace, „să moară liniștită”, cântăreața i-a mulțumit moderatorului de la Pro TV că încă o cheamă în emisiune.

„Cătălin, tu ești acolo? Îți mulțumesc că tu mă tot chemi și mă tot folosești și sunt încă valabilă. Îți doresc fericire. Ai de toate, ai copii, ai nevastă…toate cele bune”, a încheiat Marina Voica.