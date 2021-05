Marinos Ouzounidis, discurs dur după eșecul cu Academica Clinceni: ”Am făcut cel mai prost meci de când sunt eu aici”

Universitatea Craiova a pierdut al doilea meci cu Marinos Ouzounidis pe bancă și tehnicianul nu și-a cruțat jucătorii. Antrenorul grec a avut un discurs categoric la finalul partidei cu Academica Clinceni pierdută de olteni cu 0-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilfovenii au renăscut odată cu revenirea pe bancă a lui Ilie Poenaru și au profitat din plin de lipsa de idei a oltenilor. Ouzounidis a menționat numeroasele greșeli pe care le-au comis jucătorii lui.

Eșecul de la Clinceni anulează succesele Universității din ultimele două meciuri în fața principalelor candidate la câștigarea titlului de campioană, CFR Cluj și FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum explică Ouzounidis eșecul cu Academica Clinceni

U Craiova are cel mai greu program dintre toate echipele implicate în partea superioară a clasamentului, cu meciuri din trei în trei zile, dar acest lucru nu scuză jocul echipei în opinia lui Marinos Ouzounidis după eșecul de la Clinceni.

”Am primit ce am meritat. Nu am jucat nimic, asta e părerea mea, nu am jucat ce știm, am făcut multe greșeli și meritam să pierdem. Nu am făcut ce am pregătit înaintea meciului. Am încercat să atacam, dar am pierdut multe mingi, rezultatul este corect, nu meritam să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Azi am fost o echipă goală de conținut, cred că am făcut cel mai prost meci de când sunt eu aici. Trebuie să găsim modalitatea prin care să continuăm să luptăm”, a declarat Marinos Ouzounidis, la finalul partidei cu Academica.

Marinos Ouzonidis: ”Trebuie să ne recuperăm jocul”

Universitatea Craiova rămâne la patru puncte în urma liderului CFR, după înfrângerea cu Academica, și ardelenii s-ar putea desprinde decisiv în fruntea clasamentului, luni, dacă vor învinge principala contracandidată FCSB. Antrenorul oltenilor a concluzionat că echipa lui trebuie să-și recapete agresivitatea pentru a putea vorbi de implicarea în lupta pentru câștigarea campionatului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu a spus nimic despre titlu nici înainte, nu voi spune nici acum. Nu mă preocupă ce fac CFR și FCSB. Trebuie să ne gândim la noi, la cum putem să redevenim motivați.

Trebuie să ne recuperăm agresivitatea, să ne recuperăm jocul. Astăzi am jucat foarte prost. Am avut o zi proastă, dar trebuie să rămânem uniți și la victorii și la înfrângeri”, a încheiat Ouzounidis.

ADVERTISEMENT