Marius Csampar, conflict dur cu Cristian Cioacă, în închisoare: ”Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat”. Video

O zi și o noapte, atât au putut sta în aceeași celulă Cristian Cioacă și Marius Csampar. Despre conflictul dintre cei doi nu s-a știut nimic până acum, când cel care a luat șase vieți a povestit totul pe canalul său de YouTube.

Marius Csampar a ajuns ”la cuțite” cu Cristian Cioacă

Normele elementare de igienă și lipsa bunului simț în ceea ce-l privește pe Cioacă l-au scos din sărite pe Csampar, care a luat atitudine.

”M-a scos comandantul și m-a rugat frumos, că nu are unde să-l bage, era pe PPD (punct primire deținuți, n.r.), încă nu-l băgase pe secție. Mi-a spus: ‘Csampare, uite, l-a adus pe Cioacă, n-am unde să-l bag, te rog frumos, ia-l o zi-două la tine în cameră și vedem după aia unde îi găsesc’… Acum nu știu dacă făcea intenționat, dar la cât de deștept, cult, cizelat, curat și igienic se dădea el, la pușcărie e foarte, foarte j*&%#s”, a spus Marius Csampar pe YouTube.

”Te sâcâia pe creier”

Criminalul spune că fostul soț al Elodiei, cel care , nu era deloc ceea ce părea. Cioacă nu ar fi respectat nicio regulă de bun simț și nici nu s-ar fi comportat corespunzător față de ceilalți condamnați, lucruri care i-au fost îngăduite doar 24 de ore.

”Dormea îmbrăcat, nu se spăla, nu se descălța… Și asta pot s-o spună mulți. Foarte, foarte j*&%#s, scuipa prin cameră pe jos, stăteai la masă începea să se b&$%@*#ă… Am tăcut din gură, n-am zis nimic… Lasă-l așa, să vedem până unde merge. L-am lăsat în seara aia, s-a băgat la somn, pleoscăia în somn, se făcea că sforăie, își sufla nasul în pat. Urât, un j*&%#s și irascibil, așa, te sâcâia pe creier. Nu am zis nimic…”, a mai spus acesta.

Marius Csampar l-a amenințat pe Cristian Cioacă

În urma acțiunilor lui Cioacă, care nu au fost deloc pe placul lui Csampar, acesta a luat atitudine. Veteranul închisorilor din România i-a spus verde-n față proaspătului deținut de la acea vreme că este momentul să părăsească de bună voie celula sa.

Marius Csampar recunoaște public că acela a fost momentul când l-a și amenințat pe Cristian Cioacă cu bătaia, în caz că nu cere să fie mutat în altă celulă. Lucru pe care l-a recunoscut și în fața oamenilor legii care au intervenit la acel moment. Fostul soț al Elodiei s-a conformat oridinelor primite de la Csampar, dar s-a plâns în fața ofițerilor de faptul că este amenințat.

”A doua zi, când a venit apelul, am lăsat să treacă apelul și i-am zis: ‘băi, cumetre, oi fi tu cine oi fi, dar nu mă sperii de tine niciodată în viața mea. Îți faci bagajul, bați în ușă și te muți’… ‘Păi de ce, ce-am făcut?’… ‘Hai, bați în ușă și te muți că ești prea j*&%#s și prea scârbos. Mută-te, că dacă mai stai mult în cameră s-ar putea să zbori pe vizetă’… ‘Bine dom’le’.

Și-a făcut repede ce avea, o bocceluță, ce-și luase de la Colibași, că el venea de la apel. A bătut repede în ușă, au venit gaborii… Că ‘dom’le, ce s-a întâmplat’… ‘Te rog să mă muți că mă amenință ăsta, o dă că mă bate’… O dăduse în prăduială! Și m-a întrebat gaborul ce s-a întâmplat… ‘Da mă, eu îl bat! Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat. Că e nesimțit, e j*&%#s, se duce la WC și dă pe lângă și așa mai departe. Ce să-ți mai spun, hai, ia-l!’”, a completat cel care .

”Un prăduitor”

Marus Csampar, în urma celor văzute în închisoare, în ceea ce-l privește pe fostul său coleg, care a ajuns să stea singur în celulă și să se plângă în fața oamenilor legii de orice replică i se adresa, îl cataloghează pe Cioacă drept un ”prăduitor”.

”Era undeva la camera 26, pe a 2-a C, acolo băgaseră geamurile. Vara se scot un rând de geamuri… Dar au fost nevoiți să scoată toate geamurile, să-l bage pe el. Sincer vă spun, dacă striga cineva de afară la el: ‘Cioacă, băi Cioacă’ sau îl lua la mișto, bătea imediat în ușă să vină garda, să vină mascații că-l ia lumea la mișto. Un prăduitor!”, a conchis bărbatul care a făcut șase crime.