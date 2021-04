Marius Elisei, primele declarații, după ce s-a spus că ar avea o iubită însărcinată. Fostul Oanei Roman a recunoscut tot

Marius Elisei a făcut primele declarații după ce s-a scris peste tot că ar avea o iubită și că aceasta ar fi însărcinată. Fostul soț al Oanei Roman a lămurit acest aspect în cadrul unei emisiuni TV.

Deși au divorțat cu câteva luni în urmă, chiar înainte de Crăciun, Oana Roman și Marius Elisei au rămas în relații bune pentru fetița lor, însă vestea cum că acesta ar putea deveni din nou tată a zguduit lumea mondenă zilele trecute.

La scurt timp după divorț, deja au apărut speculații cum că bărbatul și-ar fi găsit deja pe altcineva, însă faptul că ar putea fi vorba despre o iubită care așteaptă un copil a surprins pe toată lumea.

Marius Elisei, primele declarații după ce s-a spus că ar avea o iubită însărcinată

Fostul soț al Oanei Roman a hotărât să facă lumină în acest caz. sătul de toate speculațiile care au apărut în presă. Marius Elisei a spus că nimic din toate aceste lucruri nu este adevărat și că nu are o iubită, așa că nu ar fi avut cum să lase o femeie însărcinată.

„Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta 1 la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă.

Și 2 la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a declarat Marius Elisei la Antena Stars.

Marius Elisei: „Mi se pare foarte deplasată această știre”

Marius Elisei a mai spus că știrea care a apărut este una foarte deplasată și că ar urma niște pași dacă ar fi să aibă o iubită, fiind un drum lung până la sarcină. Întrebat ce crede în legătură cu „sursa din apropierea lui” care a lansat acest zvon, fostul Oanei Roman susține că totul este fals.

„Păi da, în primul rând trebuie să… când ai pe cineva mai ales în situația în care sunt eu, trebuie să faci cunoștință copilului, apoi fostei soții. Sunt mai multe etape și mi se pare foarte deplasată această știre care este total eronată și falsă, pentru ca, repet, nu este nimeni în viața mea.

(…) Nu este adevărat! Nu sunt discret și nu am cu cine să fiu discret și nici de ce să mă feresc! Și nu este o sursă din apropierea mea, nu este nimic adevărat.

(…) Tot ce este posibil (n.r. dacă cineva ar vrea să-i facă rău) și sunt conștient că sunt foarte mulți oameni care vor să facă rău, pentru că răul se face cel mai ușor. Dar măcar să vină cu ceva care este plauzibil, decât să bage copii la mijloc”, a continuat Marius Elisei.

În încheiere, bărbatul a spus că și-ar mai dori copii, dar niciodată nu ar lăsa o femeie însărcinată imediat ce s-ar întâlni cu ea și nu înțelege cum de unele persoane s-ar putea gândi la așa ceva.

„Da, dar asta este altă mâncare de pește. Într-adevăr îmi doresc, dacă o să mă ajute Dumnezeu, poate, dar nu pot să mă duc să mă întâlnesc cu cineva, să o las gravidă, Doamne Ferește! Este total absurd!”, a conchis fostul Oanei Roman.