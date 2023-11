Marius Lăcătuș, replică dură pentru Mircea Rednic după atacul de la Fanatik SuperLiga. „Dacă e bărbat, să intre în direct!”

Disputa dintre cei doi a început după declarațiile date de stelist în cadrul unei emisiuni TV. Ulterior, pe baza cuvintelor spuse de Marius Lăcătuș care a i-a dat replica antrenorului de la UTA Arad.

Replica lui Marius Lăcătuș pentru Mircea Rednic

Mircea Rednic a reacționat dur la adresa fostului jucător de la Steaua. Antrenorul celor de la UTA Arad nu a primit bine gluma lui Marius Lăcătuș care i-a dat replica în cadrul unui show TV. “Fiara” susține că după cuvintele adresate inițial nu a vrut să creeze un conflict, ci doar a fost o glumă. Lăcătuș este de părere că Rednic ar fi trebui să îl sune după aceea și să discute despre neplăcerea creată, nu să facă .

“Eu nu vreau să intru într-o polemică cu Mircea Rednic. Eu am făcut o glumă, dacă e bărbat, să intre în direct, să vorbim. Nu știu dacă a văzut emisiunea sau dacă i s-a transmis ce am spus eu. Eu am făcut o glumă, dacă el nu a înțeles-o, e problema lui.

Pe mine, dacă mă deranjează cineva cu o declarație, pun mâna pe telefon și-l sun pe respectivul. Să nu creadă cumva că dacă a ieșit cu aceste declarații, eu voi sta cumințel și mă voi ascunde pe sub masă. Nu l-am jignit cu absolut nimic”, a spus Marius Lăcătuș, pentru .

Mircea Rednic, răspuns dur pentru Marius Lăcătuș

Replica tăioasă pe care Rednic i-a dat-o lui Lăcătuș a fost cauzată de criticile pe care fostul jucător stelist i le-a adus pentru că a susținut echipa lui Adrian Mititelu în dauna celei a lui Mihai Rotaru.

“Și m-a deranjat și Marius Lăcătuș la o altă televiziune, care a declarat ‘de aia i se spune cum i se spune’. Păi, stai, nu tu spui că CSA Steaua e Steaua? Tu nu ai jucat la CS Steaua? Și nimeni nu zice nimic, îl respectă. Eu știu ceea ce spui, dar…

Lăcătuș a spus că am băgat strâmbe între cele două Craiove. Nu am băgat strâmbe. Am spus că pentru mine echipa lui Mititelu e continuatoarea Științei. Iar după aia să ajungi să spui…

Bine, era și agitat un pic, moderatorul de acolo îl tot împungea. Nu mă așteptam de la Lăcătuș. Păi și el spune la fel, că Steaua lui Gigi nu e Steaua. La el, Steaua sunt ăia care s-au format acum cinci ani…

La mine toată lumea a sărit. Dar ați văzut că nu e chiar așa, să dansezi cum am dansat eu nu poți să fii strâmb”, .

Cuvintele care l-au deranjat pe antrenorul de la UTA Arad

“Eu nu cred că Rednic a vrut să jignească, el așa e. Știi de ce i se spune… (n.r. ‘Strâmbu’). Mai face și glume care poate pe unii îi deranjează. Dar pe mine nu”, au fost cuvintele lui Marius Lăcătuș care l-au deranjat pe Mircea Rednic.