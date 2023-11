Rednic a vorbit despre „vremea antrenorilor agenți”. Răspuns direct pentru Mihai Rotaru

nu a a uitat de conflictele pe care le-a avut cu alți oameni din lumea fotbalului și i-a oferit un răspuns pe măsură lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

Mircea Rednic, răspuns pentru Mihai Rotaru: „A fost o răutate!”

Poziționat de partea echipei lui Adrian Mititelu înaintea derby-ului oltean Universitatea Craiova – FC U Craiova, Patronul Universității Craiova l-a acuzat că e „antrenor agent” și l-a numit „Strâmbuțu”, aluzie la apelativul cu care tehnicianul mai este cunoscut în lumea fotbalului.

„Vremea antrenorilor agenți de jucători nu a trecut?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Mircea Rednic la emisiunea iar răspunsul tranșant al tehnicianului nu s-a lăsat așteptat.

„Niciodată! Aia a fost o răutate. Trebuie să te implici, pentru că altfel cine răspunde de rezultate? Nu antrenorul răspunde? Nu vi se pare normal? Dacă nu forțam pe ultima sută de metri să vină jucătorii care au venit, era greu. Ați văzut că nu am reușit să fac multe cu ceilalți jucători, cu lotul pe care l-am avut înainte.

Cu Craiova a jucat un singur jucător care evoluase în meciul de dinainte, i-am menajat, dar nu știu de ce i-am protejat pe ăștia ai mei, că au jucat de parcă erau mai obosiți decât ceilalți.

A fost o răutate a lui Mihai Rotaru, chiar nu l-am înțeles. Mai ales cu Strâmbuțu, că și eu, mă știți, ce gândesc aia spun. Și eu puteam să-l jignesc, dar… Asta am simțit-o eu.

Și m-a deranjat și Marius Lăcătuș la o altă televiziune, care a declarat «de aia i se spune cum i se spune». Păi stai, tu nu spui că CSA Steaua e Steaua? Tu nu ai jucat la CS Steaua? Și nimeni nu zice nimic, îl respectă… Eu știu ceea ce tu spui, dar …

Lăcătuș a spus că am băgat strâmbe între cele două Craiova. Nu am băgat strâmbe. Am spus că pentru mine echipa lui Mititelu e continuatoarea Științei. Iar după aia să ajungi să spui… Bine, era și agitat un pic, moderatorul de acolo îl tot împungea. Nu mă așteptam de la Lăcătuș. Păi și el spune la fel, că Steaua lui Gigi nu e Steaua. La el, Steaua sunt ăia care s-au format acum cinci ani…

La mine toată lumea a sărit. Dar ați văzut că nu e chiar așa, să dansezi cum am dansat eu nu poți să fii strâmb”, a spus Mircea Rednic în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.



Mircea Rednic despre apelativul de „antrenor agent”: „Dinamo și Rapid au luat cu mine ultimele titluri”

Rednic a continuat apoi cu o nouă replică pentru Mihai Rotaru, căruia i-a sugerat să vadă ce antrenor are Universitatea Craiova. În plus, a reamintit că Dinamo și Rapid au cucerit ultimele titluri de campioană cu el la timonă.

„Asta e părerea mea… Dar nu poți să spui că sunt antrenor agent. Bine că are el antrenor la echipă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar… Uite, antrenor agent, Neluțu Sabău după 7-8 ani l-am adus iară și face treabă bună, ai nevoie de antrenori cu experiență. Și mai ales la echipele astea care sunt în formare, ai nevoie de experiență.

Nu uitați, voi știți foarte bine… Ultimul campionat al lui Dinamo a fost cu Rednic. Ultimul campionat al celor de la Rapid a fost cu Rednic. Ce, după Rednic nu au mai venit antrenori? Îți spun eu, că bugete au fost de două ori sau de trei ori mai mari.

La Rapid, Peseiro ăla avea un milion salariu, iar eu nu știu dacă aveam 250 de mii. Și ei nu au mai luat campionatul de atunci. Ai nevoie de antrenori cu experiență”, a mai spus Mircea Rednic la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

